«Это абсурд». Чемпион ОИ отказался от нейтрального статуса

«Это абсурд, и я считаю, это несправедливо. На сегодняшний день моя позиция — я отказываюсь выступать на международной арене под нейтральным флагом», — приводит слова Храмцова РИА Новости.
Спортсмен завоевал именную лицензию на участие в Играх-2024 в Париже, но Международный олимпийский комитет отказал ему и еще трем российским тхэквондистам в праве выступления на Играх.
Храмцов — чемпион мира 2017 года, двукратный чемпион Европы, чемпион Военных игр 2019 года, пятикратный чемпион Гран-при. На летних Олимпийских играх 2020 года, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции состоялись летом 2021-го, спортсмен завоевал золотую медаль в категории до 80 кг и стал первым российским тхэквондистом, завоевавшим награду высшей пробы.
В феврале 2025 года Храмцов решил взять паузу в своих выступлениях.