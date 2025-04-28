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«Это абсурд». Чемпион ОИ отказался от нейтрального статуса

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов заявил, что отказался выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

«Это абсурд, и я считаю, это несправедливо. На сегодняшний день моя позиция — я отказываюсь выступать на международной арене под нейтральным флагом», — приводит слова Храмцова РИА Новости.

Спортсмен завоевал именную лицензию на участие в Играх-2024 в Париже, но Международный олимпийский комитет отказал ему и еще трем российским тхэквондистам в праве выступления на Играх.

Храмцов — чемпион мира 2017 года, двукратный чемпион Европы, чемпион Военных игр 2019 года, пятикратный чемпион Гран-при. На летних Олимпийских играх 2020 года, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции состоялись летом 2021-го, спортсмен завоевал золотую медаль в категории до 80 кг и стал первым российским тхэквондистом, завоевавшим награду высшей пробы.

В феврале 2025 года Храмцов решил взять паузу в своих выступлениях.