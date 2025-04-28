«Это абсурд». Чемпион ОИ отказался от нейтрального статуса

Храмцов — чемпион мира 2017 года, двукратный чемпион Европы, чемпион Военных игр 2019 года, пятикратный чемпион Гран-при. На летних Олимпийских играх 2020 года, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции состоялись летом 2021-го, спортсмен завоевал золотую медаль в категории до 80 кг и стал первым российским тхэквондистом, завоевавшим награду высшей пробы.