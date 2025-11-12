Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране задержали тхэквондистку за тренировку без хиджаба

Тхэквондистка из Ирана Хания Шариати Рудпошти была задержана в Тегеране за появление на публике без хиджаба, сообщает Daily Mail со ссылкой на правозащитную организацию.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Хания Шариати Рудпошти арестовали 9 ноября в Тегеране после того, как она выступила на улице и опубликовала в социальных сетях видеоролики, на которых она была без платка.

Правозащитная организация Hengaw сообщила, что власти увезли Рудпошти в неизвестное место, и ее местонахождение оставалось неизвестным более 24 часов.

Также после задержания спортсменки ее аккаунт в социальных сетях с аудиторией в 160 тысяч подписчиков был взят под контроль спецслужбами, а затем отключен — на постах появилось сообщение, связанное с киберполицией Ирана.

11 ноября Рудпошти выложила видео в хиджабе, рассказав зрителям, что она находится дома с понедельника и что несколько ее постов в социальных сетях были признаны судебными органами «ненадлежащими».