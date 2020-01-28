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19:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Боец MMA «Феникс Джонс» задержан за торговлю наркотиками

Что известно о деле Бена Фодора, который в образе супергероя боролся с уличной преступностью.

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Источник: Peter Tangen, WSOF

С 2011 года Бен Фодор неоднократно фигурировал в криминальных сводках прессы Сиэтла. В образе «Феникса Джонса» боец патрулировал улицы, где вместе с единомышленниками в костюмах супергероев боролся с местным криминалитетом. Несколько раз его задерживали в результате конфликтов, сам Бен сообщал, что сталкивался с вооруженными холодным и огнестрельным оружием преступниками. Также полиция сообщала, что благодаря «Фениксу Джонсу» удалось обезвредить автоугонщика и остановить участников разбойного нападения. В марте 2019 года Фодор заявил, что больше не будет защищать граждан на улицах города.

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27 января издание MMAjunkie со ссылкой на местный телеканал сообщило, что Бен Фодор был задержан при повторной продаже наркотиков полицейскому, работавшему под прикрытием. У бойца при себе были обнаружены 7 пакетиков с кокаином. Сообщницей Фодора была Андреа Ирен Берендсен, судя по страницам в соцсетях, она может состоять в отношениях с ним.

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«Феникс Джонс» профессионально выступал в смешанных единоборствах с 2013 года: боец одержал 7 побед, 3 раза проиграл и один поединок закончил с ничейным результатом. В любительских соревнованиях по MMA американец победил 15 раз и потерпел 2 поражения. Неоднозначную реакцию журналистов и болельщиков вызвало противостояние Бена и его сводного старшего брата Кароса Фодора. Бой проходил под эгидой промоушена WSOF, победителем вышел более опытный Карос. Встрече братьев в клетке предшествовали многолетние конфликты, а официальная церемония взвешивания едва не переросла в драку. В частности, старший брат Карос критически оценивал альтер-эго Бена — супергероя «Феникса Джонса».

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Сергей Березовский

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