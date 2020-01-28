Боец MMA «Феникс Джонс» задержан за торговлю наркотиками
Что известно о деле Бена Фодора, который в образе супергероя боролся с уличной преступностью.
Что известно о деле Бена Фодора, который в образе супергероя боролся с уличной преступностью.
С 2011 года Бен Фодор неоднократно фигурировал в криминальных сводках прессы Сиэтла. В образе «Феникса Джонса» боец патрулировал улицы, где вместе с единомышленниками в костюмах супергероев боролся с местным криминалитетом. Несколько раз его задерживали в результате конфликтов, сам Бен сообщал, что сталкивался с вооруженными холодным и огнестрельным оружием преступниками. Также полиция сообщала, что благодаря «Фениксу Джонсу» удалось обезвредить автоугонщика и остановить участников разбойного нападения. В марте 2019 года Фодор заявил, что больше не будет защищать граждан на улицах города.
27 января издание MMAjunkie со ссылкой на местный телеканал сообщило, что Бен Фодор был задержан при повторной продаже наркотиков полицейскому, работавшему под прикрытием. У бойца при себе были обнаружены 7 пакетиков с кокаином. Сообщницей Фодора была Андреа Ирен Берендсен, судя по страницам в соцсетях, она может состоять в отношениях с ним.
«Феникс Джонс» профессионально выступал в смешанных единоборствах с 2013 года: боец одержал 7 побед, 3 раза проиграл и один поединок закончил с ничейным результатом. В любительских соревнованиях по MMA американец победил 15 раз и потерпел 2 поражения. Неоднозначную реакцию журналистов и болельщиков вызвало противостояние Бена и его сводного старшего брата Кароса Фодора. Бой проходил под эгидой промоушена WSOF, победителем вышел более опытный Карос. Встрече братьев в клетке предшествовали многолетние конфликты, а официальная церемония взвешивания едва не переросла в драку. В частности, старший брат Карос критически оценивал
Сергей Березовский