Валентина Шевченко сразится с Джоанной Кальдервуд на UFC 251

31-летняя спортсменка из Киргизии 8 февраля подтвердила статус одного из самых доминирующих чемпионов UFC, победив американку Кэтлин Чукагян техническим нокаутом в третьем раунде. На счету Валентины Шевченко победы во всех пяти поединках в рамках наилегчайшей весовой категории. «Пуля» трижды успела защитить пояс, после тока как завоевала его в декабре 2018 года в бою против Йоанны Енджейчик.
Успешное выступление Шевченко на турнире UFC 247 оценил президент организации:
Она была великолепна. Валентина — настоящий профи и отличный человек. Шевченко — реальный гангстер. Когда у вас на боку есть тату пистолета, с вами не захочется шутить.
Многолетний комментатор промоушена Джо Роган в одном из последних выпусков своего подкаста высказал восхищение не только бойцовскими навыками «Пули», но и ее мастерством в обращении с огнестрельным оружием:
Она действительно пугает. Она устрашающая личность. Она была на полигоне в Техасе, и местные парни говорили: «Эта леди стреляет, как чертов спецназовец. Мы не видели никого, кто стрелял бы так хорошо, не являясь сотрудником спецназа или профессиональным стрелком»
Претендентка на титул Джоанна Кальдервуд станет первым в истории UFC бойцом из Шотландии, который выступит в чемпионском поединке. 33-летняя уроженка Килманрока одержала три победы в последних четырех поединках. Примечательно, что «Джо-Джо» является первой девушкой, которая выиграла бой в рамках категории 125 фунтов — в 2016 году она финишировала Валери Леторно техническим нокаутом.