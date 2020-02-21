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18:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Валентина Шевченко сразится с Джоанной Кальдервуд на UFC 251

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко может провести следующую защиту титула 6 июня в Австралии. Близкие к командам Шевченко (19−3) и Кальдервуд (14−4) источники подтвердили ESPN переговоры о будущем поединке.

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14
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31-летняя спортсменка из Киргизии 8 февраля подтвердила статус одного из самых доминирующих чемпионов UFC, победив американку Кэтлин Чукагян техническим нокаутом в третьем раунде. На счету Валентины Шевченко победы во всех пяти поединках в рамках наилегчайшей весовой категории. «Пуля» трижды успела защитить пояс, после тока как завоевала его в декабре 2018 года в бою против Йоанны Енджейчик.

Успешное выступление Шевченко на турнире UFC 247 оценил президент организации:

Она была великолепна. Валентина — настоящий профи и отличный человек. Шевченко — реальный гангстер. Когда у вас на боку есть тату пистолета, с вами не захочется шутить.
Дана Уайт
президент UFC
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Многолетний комментатор промоушена Джо Роган в одном из последних выпусков своего подкаста высказал восхищение не только бойцовскими навыками «Пули», но и ее мастерством в обращении с огнестрельным оружием:

Она действительно пугает. Она устрашающая личность. Она была на полигоне в Техасе, и местные парни говорили: «Эта леди стреляет, как чертов спецназовец. Мы не видели никого, кто стрелял бы так хорошо, не являясь сотрудником спецназа или профессиональным стрелком»
Джо Роган
комментатор UFC

Претендентка на титул Джоанна Кальдервуд станет первым в истории UFC бойцом из Шотландии, который выступит в чемпионском поединке. 33-летняя уроженка Килманрока одержала три победы в последних четырех поединках. Примечательно, что «Джо-Джо» является первой девушкой, которая выиграла бой в рамках категории 125 фунтов — в 2016 году она финишировала Валери Леторно техническим нокаутом.

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