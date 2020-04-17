Боец ММА устроил поединок с горным козлом (видео)
Других боев пока нет.
Других боев пока нет.
Забит Магомедшарипов, занимающийся смешанными единоборствами, устроил схватку с горным козлом.
«В период отсутствия боев рад любому сопернику. Этот тур чуть мне рекорд не испортил», — пошутил спортсмен.
Магомедшарипов провел 19 поединков в своей карьере в ММА, в 18 из них он одержал победу.
Известно, что бойцы ММА в Дагестане борются с животными. Так, Хабиб Нурмагомедов выходил против медвежонка и в детстве, и когда стал взрослым бойцом.
Илья Андреев