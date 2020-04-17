Боец ММА устроил поединок с горным козлом (видео)

Магомедшарипов провел 19 поединков в своей карьере в ММА, в 18 из них он одержал победу.



Известно, что бойцы ММА в Дагестане борются с животными. Так, Хабиб Нурмагомедов выходил против медвежонка и в детстве, и когда стал взрослым бойцом.