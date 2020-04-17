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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Боец ММА устроил поединок с горным козлом (видео)

Других боев пока нет.

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Источник: AP 2020

Забит Магомедшарипов, занимающийся смешанными единоборствами, устроил схватку с горным козлом.

«В период отсутствия боев рад любому сопернику. Этот тур чуть мне рекорд не испортил», — пошутил спортсмен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Магомедшарипов провел 19 поединков в своей карьере в ММА, в 18 из них он одержал победу.

Известно, что бойцы ММА в Дагестане борются с животными. Так, Хабиб Нурмагомедов выходил против медвежонка и в детстве, и когда стал взрослым бойцом.

Во время загрузки произошла ошибка.

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