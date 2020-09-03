UFC взял на работу охранницу, подравшуюся с вором в супермаркете (видео)

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что его организация взяла на работу Саммер Тапасу — охранницу из супермаркета BestBuy на Гавайях. Саммер прославилась в декабре 2019-го, тогда в интернет попали кадры, как она помешала вору утащить из магазина колонку, толкнув его несколько раз.