UFC взял на работу охранницу, подравшуюся с вором в супермаркете (видео)
Хорошая история.
Хорошая история.
Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что его организация взяла на работу Саммер Тапасу — охранницу из супермаркета BestBuy на Гавайях. Саммер прославилась в декабре 2019-го, тогда в интернет попали кадры, как она помешала вору утащить из магазина колонку, толкнув его несколько раз.
24-летнюю девушку после этого уволили с работы. Уайт, узнав об этой истории, подарил девушке билеты на бой Макгрегор — Серроне и предложил работать на UFC в
Илья Андреев