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18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

UFC взял на работу охранницу, подравшуюся с вором в супермаркете (видео)

Хорошая история.

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Источник: Reuters

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что его организация взяла на работу Саммер Тапасу — охранницу из супермаркета BestBuy на Гавайях. Саммер прославилась в декабре 2019-го, тогда в интернет попали кадры, как она помешала вору утащить из магазина колонку, толкнув его несколько раз.

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24-летнюю девушку после этого уволили с работы. Уайт, узнав об этой истории, подарил девушке билеты на бой Макгрегор — Серроне и предложил работать на UFC в Лас-Вегасе. После некоторой паузы Саммер приняла это предложение.

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