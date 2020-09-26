Прогноз на UFC 253: Исраэль Адесанья — Пауло Коста

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Исраэль Адесанья — Пауло Коста

Адесанья прошел путь от претендента до обладателя пояса UFC в среднем весе всего за полтора года, его победная серия в смешанных единоборствах составляет 19 поединков. До этого 31-летний новозеландец нигерийского происхождения выиграл в 80 боях по правилам кикбоксинга и бокса.

«The Last Stylebender» (прозвище отсылает к мультсериалу по Вселенной «Аватара») использует разносторонний арсенал ударной техники, идеально чувствует дистанцию и славится навыками контрпанчера. Пауло Коста — его полная противоположность по стилю ведения боя. Бразилец прошел пятерых противников на пути к схватке за титул в одинаковой манере: прижимая к сетке и нанося тяжелые удары по всем уровням. Постоянный прессинг, ударная мощь и невероятные физические кондиции (Коста будет весить не менее 100 кг в октагоне) делают его угрозой для любого оппонента.

«Borrachinha» (можно перевести как «Стиратель») будет работать в привычном ритме, но на стороне Адесаньи умение наносить встречные удары, уходить с линии атак, а также преимущество в длине рук и выносливость. Для Косты это первый пятираундовый поединок в карьере, причем раньше вызывала вопросы даже его способность драться на протяжении трех раундов. Если чемпион сможет пережить стартовый шторм и заставит бразильца «спалить весь бензобак» в первой и второй пятиминутке, дальше бой может превратиться в одностороннее избиение. Нельзя списывать со счетов звериную мощь претендента, поэтому большинство представителей MMA-сообщества прогнозируют, что бой не продлиться все отведенное время и один из бойцов победит нокаутом или техническим нокаутом. В БК Winline коэффициент на такое завершение боя — 1.65.

Источник: AP 2020

Доминик Рейес — Ян Блахович

Дорогу новым претендентам к титулу в полутяжелом весе открыл Джон Джонс, поднявшись на категорию выше. Причем американец Рейес, по мнению многих экспертов, должен был выйти победителем из своего противостояния с Джонсом. Судьи единогласно отдали победу бывшему чемпиону, хотя Рейес был гораздо результативнее в некоторых отрезках боя.

Теперь для того, чтобы наконец завладеть золотом Абсолютного Бойцовского чемпионата, экс-футболисту нужно пройти Яна Блаховича. Поляк одержал семь побед в последних восьми поединках, опираясь на работу в стойке и нокаутирующую мощь. Также, на счету Блаховича девять побед болевыми и удушающими приемами, он демонстрировал умение перевести бой в партер и хорошие навыки грэпплинга. Американец успешно комбинирует удары руками и ногами на средней дистанции, грамотно двигается и срезает углы в октагоне. Последнее выступление Рейеса доказало, что он может конкурировать на самом высоком уровне. У Рейеса реальные шансы завоевать чемпионский пояс, если он сможет навязать свой рисунок боя и не пропустить тяжелое попадание на ближней дистанции. Коэффициент в БК Winline на такой исход составляет 3.50.

Источник: AFP 2020

Хаким Даводу — Зубайра Тухугов

Зубайра Тухугов успел попасть в заголовки новостей еще до выступления в Абу-Даби. Российский боец не смог уложиться в рамки полулегкой весовой категории и будет вынужден поделиться с соперником почти половиной своего гонорара. Согласно статистике UFC за 2019 год, провалившие взвешивание бойцы 10 раз выигрывали, 17 раз терпели поражения и 1 раз довольствовались ничейным результатом. Нужно учитывать, что организм спортсмена, остановившего весогонку может быть менее истощен, чем у противника, который прошел этот процесс до конца. В таком случае менее дисциплинированный боец имеет преимущество.

Секундировать Тухугову будут другие россияне — чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, «фактор Хабиба» можно считать психологическим козырем. Также Тухогов заметно превосходит предыдущих соперников Даводу в силе, взрывной скорости и борцовских навыках. Представляющий Канаду Хаким Даводу эффективно использует работу в стойке в стиле тайского бокса. Как правило, Даводу не бросается в рубку с первых минут, а набирает обороты по ходу раундов. Учитывая результаты предыдущих поединков и технико-тактический арсенал бойцов, можно предположить, что победителя будут определять решением судей, коэффициент на это составляет 1.55.

Хадис Ибрагимов — Данило Маркес

Российский полутяжеловес Хадис Ибрагимов пришел в UFC в 2019 году с восемью победами и титулом чемпиона M-1 в полутяжелом весе. В главном мировом промоушене уроженец Дагестана успел трижды проиграть, однако получил еще один шанс доказать свою способность выступать в октагоне. Ибрагимов неплохо смотрелся и начале дебютного поединка, который в итоге проиграл удушающим, и против ветерана Эда Хермана на турнире в Москве, когда бойцы устроили зрелищную рубку. Поражение в последнем бою от Романа Долидзе и вовсе списывают на «лакипанч».