Прогноз на UFC 253: Исраэль Адесанья — Пауло Коста
Возвращение UFC на Бойцовский остров: битва непобежденных средневесов
Возвращение UFC на Бойцовский остров: битва непобежденных средневесов
Адесанья прошел путь от претендента до обладателя пояса UFC в среднем весе всего за полтора года, его победная серия в смешанных единоборствах составляет 19 поединков. До этого 31-летний новозеландец нигерийского происхождения выиграл в 80 боях по правилам кикбоксинга и бокса.
«The Last Stylebender» (прозвище отсылает к мультсериалу по Вселенной «Аватара») использует разносторонний арсенал ударной техники, идеально чувствует дистанцию и славится навыками контрпанчера. Пауло Коста — его полная противоположность по стилю ведения боя. Бразилец прошел пятерых противников на пути к схватке за титул в одинаковой манере: прижимая к сетке и нанося тяжелые удары по всем уровням. Постоянный прессинг, ударная мощь и невероятные физические кондиции (Коста будет весить не менее 100 кг в октагоне) делают его угрозой для любого оппонента.
«Borrachinha» (можно перевести как «Стиратель») будет работать в привычном ритме, но на стороне Адесаньи умение наносить встречные удары, уходить с линии атак, а также преимущество в длине рук и выносливость. Для Косты это первый пятираундовый поединок в карьере, причем раньше вызывала вопросы даже его способность драться на протяжении трех раундов. Если чемпион сможет пережить стартовый шторм и заставит бразильца «спалить весь бензобак» в первой и второй пятиминутке, дальше бой может превратиться в одностороннее избиение. Нельзя списывать со счетов звериную мощь претендента, поэтому большинство представителей
Дорогу новым претендентам к титулу в полутяжелом весе открыл Джон Джонс, поднявшись на категорию выше. Причем американец Рейес, по мнению многих экспертов, должен был выйти победителем из своего противостояния с Джонсом. Судьи единогласно отдали победу бывшему чемпиону, хотя Рейес был гораздо результативнее в некоторых отрезках боя.
Теперь для того, чтобы наконец завладеть золотом Абсолютного Бойцовского чемпионата,
Зубайра Тухугов успел попасть в заголовки новостей еще до выступления в
Секундировать Тухугову будут другие россияне — чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, «фактор Хабиба» можно считать психологическим козырем. Также Тухогов заметно превосходит предыдущих соперников Даводу в силе, взрывной скорости и борцовских навыках. Представляющий Канаду Хаким Даводу эффективно использует работу в стойке в стиле тайского бокса. Как правило, Даводу не бросается в рубку с первых минут, а набирает обороты по ходу раундов. Учитывая результаты предыдущих поединков и
Российский полутяжеловес Хадис Ибрагимов пришел в UFC в 2019 году с восемью победами и титулом чемпиона M-1 в полутяжелом весе. В главном мировом промоушене уроженец Дагестана успел трижды проиграть, однако получил еще один шанс доказать свою способность выступать в октагоне. Ибрагимов неплохо смотрелся и начале дебютного поединка, который в итоге проиграл удушающим, и против ветерана Эда Хермана на турнире в Москве, когда бойцы устроили зрелищную рубку. Поражение в последнем бою от Романа Долидзе и вовсе списывают на «лакипанч».
О следующем визави Хадисова — бразильце Данило Маркесе известно совсем немного. Маркес последний раз выступал в 2018 году, его базовой дисциплиной является бразильское