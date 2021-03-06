Петр Ян против Алджэмейна Стерлинга. Ставки на UFC 259

В первом чемпионском поединке главного карда UFC 259 сразятся Петр Ян и первый номер рейтинга легчайшего веса Алджэмейн Стерлинг. В случае победы и отсутствия травм, Ян пообещал провести три боя в 2021 году, что не может не радовать поклонников смешанных единоборств из России. Последний раз они видели бойца, представляющего страну в титульном бою — 24 октября прошлого года, когда Хабиб Нурмагомедов дрался с Джастином Гейджи. С учетом сложной ситуации вокруг возвращения Хабиба и неясных титульных перспектив других россиян (Махачев в легком весе и Волков в тяжелом), надежда болельщиков на выступления Петра Яна.

Карьера в UFC

Петру Яну 28 лет, он завоевал вакантный пояс UFC в легчайшем весе в июле 2020 года, победив легендарного Жозе Алдо в зрелищной манере. На счету россиянина серия из 7 побед в UFC, всего в карьере он выигрывал 15 раз и один раз терпел поражение. Единственный проигрыш — раздельным решением от Магомеда Магомедова 5 лет назад, Петр убедительно реваншировал.

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Американец ямайского происхождения Алджэмейн Стерлинг стал претендентом на титул, благодаря серии из пяти побед. В последнем поединке он за 40 секунд задушил восходящую звезду дивизиона Кори Сэндхагена. Стерлинг одержал 19 побед и потерпел 3 поражения (одно из них тяжелым нокаутом от Марлона Мораеса). Алджэмейн попал в UFC в 2013 году и ему давно прочили славу Джона Джонса, самого молодого чемпиона в истории промоушна. Титульный шанс Стерлинг ждал очень долго, сейчас ему 31 год. Не факт, что в случае поражения, он сможет быстро вернуться в гонку за поясом. Это может оказывать психологическое давление на бойца.

Планировалось, что Ян и Стерлинг подерутся еще в ноябре 2020 года, но тогда бой сорвался. За время подготовки бойцы неоднократно обменивались оскорбительными комментариями в соцсетях и СМИ.

Ты мышь. А я всю жизнь ловлю мышей. Ты будешь одной из них. Петр Ян в адрес Алджэмейна Стерлинга на пресс-конференции

Чего ждать в октагоне?

Большинство экспертов соглашаются, что единственной успешной стратегией для Стерлинга будут тейкдауны и попытки финишировать оппонента в партере. Удушение со спины один из коронных приемов Алджэмейна, он завершил таким образом 5 поединков. За рискованную тактику на ковре американца во время выступлений за колледж прозвали Funk Master. Борцовский опыт, а также навыки бразильского джиу-джитсу, которые он тренирует под руководством члена зала славы UFC Мэтта Серры, представляются явным преимуществом для Стерлинга в бою с Яном. Вероятность забрать спину и провести удушение гораздо выше в первом раунде, до того как бойцы вспотеют, что может мешать плотному контролю. Коэффициент на победу претендента удушающим/болевым приемом 4.80.

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Стоит упомянуть, что Мэтт Серра является творцом одного из самых непредсказуемых результатов в истории UFC и смешанных единоборств. 14 лет назад он шокировал мир MMA, нокаутировав Джорджа Сент-Пьера и забрал пояс в полусреднем весе. Теперь Мэтт руководит подготовкой бойцов в Serra-Longo Team и будет секундировать Стерлингу в эту субботу. Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу Серра будет подсказывать своему ученику, как контролировать и атаковать чемпиона в партере.

Правда, для такого развития событий есть и серьезные препятствия. Петр Ян прекрасно умеет защищаться от переводов в партер, он остановил 88% тейкдаунов от противников в UFC. Борцовские сборы в Дагестане и тренировочный лагерь в American Top Team должны были усовершенствовать этот аспект. Для того, чтобы перевести россиянина в партер, Стерлингу нужно сокращать дистанцию, а здесь нельзя забывать про работу Петра в клинче, «грязный бокс», подсечки и умение контролировать соперника в ближнем бою.

Беспощадный (No Mercy) — бойцовское прозвище Петра Яна точно описывает его агрессивную манеру ведения боя. Ян постоянно прессингует, на ходу меняет стойки. Большинство боксерских комбинаций Петра попадают в цель за счет правильного передвижения и работы ног. Прижимая противников к сетке, он разбивает их защиту и наносит серьезный урон. Вопрос в том, готов ли Стерлинг к такому давлению? У БК Winline коэффициент на победу чемпиона нокаутом/техническим нокаутом 2.80.

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Бонус. Рискованная ставка на бой Нуньес — Андерсон

Аманда Нуньес — доминирующая чемпионка в женском полулегком весе. Меган Андерссон не превосходит бразильянку ни в опыте, ни в нокаутирующей мощи, ни в борьбе, ни в ударной технике. С точки зрения статистики, у нее нет ни единого шанса против обладательницы пояса. Очень похоже на расклад перед боем Холли Холм и Ронды Роузи, именно тогда был совершен самый громкий апсет в истории женского MMA. Ставка на победу австралийки Меган Андерсон — выбор отчаянных! Коэффициент на такой исход 7.49.