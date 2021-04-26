UFC 261: Три боя за титул, три нокаута

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Три титульных поединка во время одного события UFC — такое зрелище поклонники смешанных единоборств наблюдали всего восемь раз за более чем 25-летнюю историю промоушена. Каждый из этих турниров оставил свой след в истории MMA.

AP 2020 1 / 7 UFC 33. Президент организации Дана Уайт назвал единственным мероприятием, «где каждый бой был отстойным». AP 2020 2 / 7 UFC 205. Конор Макгрегор стал первым чемпионом в двух весовых категориях одновременно, нокаутировав Эдди Альвареса. AP 2020 3 / 7 UFC 214. Джон Джонс разобрался с заклятым противником Дэниелем Кормье, а затем был лишен титула ввиду дисквалификации за допинг. AP 2020 4 / 7 UFC 217. Впервые в истории промоушена сразу 3 бойца завоевали чемпионские пояса. Джордж Сент-Пьер, ТиДжей Диллашоу и Роуз Намаюнас показали блестящие выступления. AP 2020 5 / 7 UFC 245. Камару Усман ответил хейтерам, критикующим его за скучную манеру ведения боя. «Нигерийский кошмар» переехал Колби Ковингтона в ожесточенном противостоянии. GETTY IMAGES 6 / 7 UFC 251. Российский боец Петр Ян уничтожил бразильскую легенду Жозе Альдо и стал королем наилегчайшего дивизиона. GETTY IMAGES 7 / 7 UFC 259. Самый скандальный результат титульного боя — Петр Ян лишился пояса, получив дисквалификацию из-за запрещенного удара.

UFC 261

Каждый из выходивших в октагон бойцов в качестве чемпиона на UFC 261 был безусловным фаворитом для букмекеров, экспертов и MMA-сообщества. Это легко объясняется их суммарной победной серией: Камару Усман, Вэйли Жанг и Валентина Шевченко на троих выиграли 44 последних боя. Несмотря на то, что по итогам мероприятия появился лишь один новый обладатель титула, каждый из этих поединков получился зрелищным и напомнил, почему смешанные единоборства — совершенно непредсказуемый вид спорта.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Puw1zY95W1s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Камару Усман — Хорхе Масвидаль

Еще 20 апреля Масвидаль называл ударную технику Усмана слабой, основываясь на опыте их первого боя в Абу-Даби. Тогда у претендента было всего 6 дней на подготовку и сгонку веса, что не могло не сказаться на его физической форме в клетке. При этом, Хорхе здорово начал в стойке и показал характер, продержавшись все отведенные пять раундов против чемпиона, имевшего за спиной полноценный тренировочный лагерь. Усман смог нейтрализовать сильные стороны оппонента за счет переводов в партер и давления у сетки, где контролировал соперника на протяжении почти всей схватки. Казалось, именно такой тактики Камару будет придерживаться в главном бою UFC 261.

Даже самый смелый прогноз на исход реванша не предполагал такой развязки.

Кубинец выглядел явным фаворитом в ударной технике, обладая внушительным количеством побед нокаутом. В итоге «Нигерийский Кошмар» вырубил его прямым ударом в минувшие выходные. Похоже, Масвидаль недооценил умение Усмана развиваться и приобретать новые навыки. Правый оверхенд оставил Хорхе лежать без сознания, а Усман продемонстрировал отличный тайминг вместе с ударной мощью. Американец нигерийского происхождения работал под руководством Тревора Уитмана и теперь выглядит устрашающе во всех аспектах MMA.

Последний раз Масвидаль проигрывал досрочно из-за пропущенных ударов еще в 2008 году, когда бразилец Родриго Дамм обозначил левый боковой и выбросил правый прямой точно в челюсть Геймбреда (Gamebred — прозвище Масвидаля, расшифровывается как «зверь, выведенный самой игрой»). Возможно, тренерский штаб Усмана использовал эту наработку, чтобы финишировать Хорхе аналогичной комбинацией.

Вейли Жанг — Роуз Намаюнас

Роуз Намаюнас показала феерическое мастерство, нокаутировав Вейли Жанг на 78-й секунде боя. «Головорез Роуз» (приближенный вариант перевода прозвища Намаюнас — «Thug Rose») попала в голову Жанг левым хайкиком и провела добивание, после того, как китаянка рухнула на канвас.

Американка литовского происхождения стала первой среди представительниц женских дивизионов UFC, которая потеряла титул и смогла вернуть его.

Перед этим противостоянием Намаюнас резко высказалась по поводу политического режима на родине своей оппонентки — «лучше быть мертвой, чем красной». Тогда же Роуз рассказала об истории своей семьи, в том числе о прадеде, который побывал в проверочно-фильтрационном лагере НКВД для советских военнопленных и позднее был убит, якобы, при участии КГБ.

Впрочем, после победы Намаюнас сделала другое заявление: «Я никогда не думала о том, чтобы оскорбить Жанг, я лишь говорила о своей истории, о своем прошлом. Я люблю всех людей, все культуры».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YcApThnTZAw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Валентина Шевченко — Джессика Андраде

Валентина Шевченко с каждой защитой пояса показывает невероятный технический арсенал и отсутствие слабых мест в наборе бойцовских навыков. Единственным сценарием, при котором физически сильная Джессика Андраде могла бы доминировать в бою с Валентиной, называли борьбу и контроль в партере.

Видимо, «Пуля» восприняла это как вызов, так как с первых минут, стремилась перевести бразильянку на настил и занять топ-позицию. Менее чем за два раунда Шевченко провела 7 тейкдаунов. После выхода в положение «распятие», где голова Андраде осталась незащищенной, Шевченко пробила жесткую серию ударов локтем. Судья остановил избиение, дабы уберечь Джессику от серьезной травмы.

«Я люблю удивлять людей, — заявила в послематчевом интервью Шевченко. — Это был мой план — выйти в октагон и уничтожить оппонентку. Прости, Джессика, но это был мой план». «Если вы ищете слабости во мне, то не тратьте время зря, я их не продемонстрирую», — сказала Шевченко.