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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

UFC 261: Три боя за титул, три нокаута

Прошедший при заполненных трибунах турнир во Флориде напомнил, почему мы так любим смешанные единоборства. Все титульные бои представляли собой не только противостояние мастеров различных школ боевых искусств и стилей, но и столкновение личностей, характеров.

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Три титульных поединка во время одного события UFC — такое зрелище поклонники смешанных единоборств наблюдали всего восемь раз за более чем 25-летнюю историю промоушена. Каждый из этих турниров оставил свой след в истории MMA.

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UFC 33. Президент организации Дана Уайт назвал единственным мероприятием, «где каждый бой был отстойным».

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UFC 205. Конор Макгрегор стал первым чемпионом в двух весовых категориях одновременно, нокаутировав Эдди Альвареса.

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UFC 214. Джон Джонс разобрался с заклятым противником Дэниелем Кормье, а затем был лишен титула ввиду дисквалификации за допинг.

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UFC 217. Впервые в истории промоушена сразу 3 бойца завоевали чемпионские пояса. Джордж Сент-Пьер, ТиДжей Диллашоу и Роуз Намаюнас показали блестящие выступления.

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UFC 245. Камару Усман ответил хейтерам, критикующим его за скучную манеру ведения боя. «Нигерийский кошмар» переехал Колби Ковингтона в ожесточенном противостоянии.

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UFC 251. Российский боец Петр Ян уничтожил бразильскую легенду Жозе Альдо и стал королем наилегчайшего дивизиона.

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UFC 259. Самый скандальный результат титульного боя — Петр Ян лишился пояса, получив дисквалификацию из-за запрещенного удара.

UFC 261

Каждый из выходивших в октагон бойцов в качестве чемпиона на UFC 261 был безусловным фаворитом для букмекеров, экспертов и MMA-сообщества. Это легко объясняется их суммарной победной серией: Камару Усман, Вэйли Жанг и Валентина Шевченко на троих выиграли 44 последних боя. Несмотря на то, что по итогам мероприятия появился лишь один новый обладатель титула, каждый из этих поединков получился зрелищным и напомнил, почему смешанные единоборства — совершенно непредсказуемый вид спорта.

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Камару Усман — Хорхе Масвидаль

Еще 20 апреля Масвидаль называл ударную технику Усмана слабой, основываясь на опыте их первого боя в Абу-Даби. Тогда у претендента было всего 6 дней на подготовку и сгонку веса, что не могло не сказаться на его физической форме в клетке. При этом, Хорхе здорово начал в стойке и показал характер, продержавшись все отведенные пять раундов против чемпиона, имевшего за спиной полноценный тренировочный лагерь. Усман смог нейтрализовать сильные стороны оппонента за счет переводов в партер и давления у сетки, где контролировал соперника на протяжении почти всей схватки. Казалось, именно такой тактики Камару будет придерживаться в главном бою UFC 261.

Даже самый смелый прогноз на исход реванша не предполагал такой развязки.

Кубинец выглядел явным фаворитом в ударной технике, обладая внушительным количеством побед нокаутом. В итоге «Нигерийский Кошмар» вырубил его прямым ударом в минувшие выходные. Похоже, Масвидаль недооценил умение Усмана развиваться и приобретать новые навыки. Правый оверхенд оставил Хорхе лежать без сознания, а Усман продемонстрировал отличный тайминг вместе с ударной мощью. Американец нигерийского происхождения работал под руководством Тревора Уитмана и теперь выглядит устрашающе во всех аспектах MMA.

Источник: Reuters

Последний раз Масвидаль проигрывал досрочно из-за пропущенных ударов еще в 2008 году, когда бразилец Родриго Дамм обозначил левый боковой и выбросил правый прямой точно в челюсть Геймбреда (Gamebred — прозвище Масвидаля, расшифровывается как «зверь, выведенный самой игрой»). Возможно, тренерский штаб Усмана использовал эту наработку, чтобы финишировать Хорхе аналогичной комбинацией.

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Вейли Жанг — Роуз Намаюнас

Роуз Намаюнас показала феерическое мастерство, нокаутировав Вейли Жанг на 78-й секунде боя. «Головорез Роуз» (приближенный вариант перевода прозвища Намаюнас — «Thug Rose») попала в голову Жанг левым хайкиком и провела добивание, после того, как китаянка рухнула на канвас.

Американка литовского происхождения стала первой среди представительниц женских дивизионов UFC, которая потеряла титул и смогла вернуть его.

Перед этим противостоянием Намаюнас резко высказалась по поводу политического режима на родине своей оппонентки — «лучше быть мертвой, чем красной». Тогда же Роуз рассказала об истории своей семьи, в том числе о прадеде, который побывал в проверочно-фильтрационном лагере НКВД для советских военнопленных и позднее был убит, якобы, при участии КГБ.

Впрочем, после победы Намаюнас сделала другое заявление: «Я никогда не думала о том, чтобы оскорбить Жанг, я лишь говорила о своей истории, о своем прошлом. Я люблю всех людей, все культуры».

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Валентина Шевченко — Джессика Андраде

Валентина Шевченко с каждой защитой пояса показывает невероятный технический арсенал и отсутствие слабых мест в наборе бойцовских навыков. Единственным сценарием, при котором физически сильная Джессика Андраде могла бы доминировать в бою с Валентиной, называли борьбу и контроль в партере.

Видимо, «Пуля» восприняла это как вызов, так как с первых минут, стремилась перевести бразильянку на настил и занять топ-позицию. Менее чем за два раунда Шевченко провела 7 тейкдаунов. После выхода в положение «распятие», где голова Андраде осталась незащищенной, Шевченко пробила жесткую серию ударов локтем. Судья остановил избиение, дабы уберечь Джессику от серьезной травмы.

«Я люблю удивлять людей, — заявила в послематчевом интервью Шевченко. — Это был мой план — выйти в октагон и уничтожить оппонентку. Прости, Джессика, но это был мой план». «Если вы ищете слабости во мне, то не тратьте время зря, я их не продемонстрирую», — сказала Шевченко.

Сергей Березовский

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