Дастин Порье — Конор Макгрегор 3. «Печально известная» трилогия

Коэффициенты букмекеров на бой Дастин Порье — Конор Макгрегор 3

Букмекеры считают американца фаворитом, но отдают ему минимальное предпочтение в нынешнем бою. Коэффициент на победу Дастина Порье у БК Winline 1.73, при этом шансы Макгрегора на успех оценивают в 2.08.

На счету ирландца 19 побед нокаутом, эксперты по-прежнему верят в точность его «смертельной» левой, тайминг и чувство дистанции. В 2014 году на UFC 178 Макгрегор финишировал Порье меньше чем за 2 минуты. Кэф на KO/TKO в исполнении Конора 2.50.

В реванше на турнире UFC 257, который прошел 24 января 2021 в Абу-Даби, «Бриллиант» обезоружил Макгрегора лоу-киками, несколько раз потряс хуками правой и добил жесткой серией ударов с обеих рук. На повторение такого сценария можно сделать ставку с коэффициентом 2.85.

Стоит отметить, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях из Дублина ни разу не завершал поединки досрочно позднее второго раунда. Сейчас на такие варианты исхода в его пользу ставки принимаются с экстремально высокими коэффициентами.

Дастин Порье — Конор Макгрегор 3: дата и время боя

Турнир UFC 264 пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США в ночь с 10 на 11 июля. Главный бой вечера начнется приблизительно в 7:30 утра воскресенья по московскому времени.

Дастин Порье — Конор Макгрегор 3: кто победит?

За свою профессиональную карьеру Порье трижды побеждал в реваншах. «Бриллиант» разобрался с Макгрегором, одолел Макса Холлоуэя, забрав временный титул в легком весе, а также нокаутировал экс-чемпиона в этой категории Эдди Альвареса. Порье доказал, что способен перебить любого в кровавой рубке, вне зависимости от полученного урона и отведенного количества раундов.

Экс-боец UFC и Bellator Чейл Соннен обращает внимание на то, как легко Порье удалось перевести Макгрегора в партер во время реванша. По его мнению, даже Хабиб Нурмагомедов в начале титульного боя с ирландцем потратил на попытку тейкдауна больше усилий. Возможно, в третьей схватке американец сделает акцент на борьбе и контроле в партере. Стоит напомнить, что Порье — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, на его счету 7 побед болевыми и удушающими приемами.

В преддверии UFС 264 Конор вернулся к излюбленной традиции поливать противника грязью, используя для треш-тока даже оскорбления в адрес жены Порье. Вероятно, таким способом Макгрегор надеется снова «залезть в голову» соперника. Порье указывал, что именно по этой причине не смог справиться с эмоциями, оказавшись впервые в октагоне против «Печально известного». Если Дастин решит зарубиться с первых секунд, шансы на то, что Макгрегор выключит его снайперским попаданием сильно вырастут.

В Абу-Даби Дастин действовал согласно четкому гейм-плану, который принес убедительный результат. Удары по голени лишили Макгрегора маневренности, большинство экспертов называли их самым разрушительным оружием, определившим результат боя. Команда Конора наверняка работала над тем, как нейтрализовать этот аспект из арсенала соперника. Получится ли показать это в октагоне? Узнаем совсем скоро.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий