Бой Федора Емельяненко в Bellator в эту субботу. А вы готовы? Проверьте себя
23 октября в Москве состоится первый российский турнир американского промоушена Bellator. В главном бою вечера «Последний имератор» сразится с Тимоти Джонсоном из США.
23 октября в Москве состоится первый российский турнир американского промоушена Bellator. В главном бою вечера «Последний имератор» сразится с Тимоти Джонсоном из США.
А помните ли вы, какими титулами владел Федор? Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы следили за карьерой Емельяненко в смешанных единоборствах!