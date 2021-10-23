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09:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Бой Федора Емельяненко в Bellator в эту субботу. А вы готовы? Проверьте себя

23 октября в Москве состоится первый российский турнир американского промоушена Bellator. В главном бою вечера «Последний имератор» сразится с Тимоти Джонсоном из США.

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А помните ли вы, какими титулами владел Федор? Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы следили за карьерой Емельяненко в смешанных единоборствах!

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