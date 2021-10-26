БК Winline покажет бои Хейбати-Пираев и Дацик-Реваз в прямом эфире

В рамка турнира пройдет поединок между Мухаммедом Хейбати, известным как «Персидский Дагестанец», и Марифом Пираевым.

Примечателен сей бой тем, что оба бойца неоднократно выяснили отношения во всех возможных местах, но только не на ринге, чем успели знатно так подогреть публику. И несмотря на то, что Хейбати и Пираев, по сути, находятся немного в разных весовых категориях, эксперты считают поединок вполне конкурентным.

Также зрители увидят бой, в котором Вячеслав Дацик попробует нокаутировать более молодого соперника в лице Реваза Верулашвили.

Все поединки в рамках этого турнира можно будет увидеть в прямом эфире на сайте или в приложении Winline совершенно бесплатно сразу же после регистрации. Начало турнира — в 21:00 по московскому времени.

Полный кард турнира:

Влад Шабанов vs. Никита Шкет Шевченков

Малик Канаев vs. Кирилл Боков

Ислам Кадиев vs. Тимур Титан

Аза Ассасин vs. Азиз Камалов

Реваз Верулашвили vs. Вячеслав Дацик