БК Winline покажет бои Хейбати-Пираев и Дацик-Реваз в прямом эфире
27 октября пройдет турнир промоушена «Наше Дело».
27 октября пройдет турнир промоушена «Наше Дело».
В рамка турнира пройдет поединок между Мухаммедом Хейбати, известным как «Персидский Дагестанец», и Марифом Пираевым.
Примечателен сей бой тем, что оба бойца неоднократно выяснили отношения во всех возможных местах, но только не на ринге, чем успели знатно так подогреть публику. И несмотря на то, что Хейбати и Пираев, по сути, находятся немного в разных весовых категориях, эксперты считают поединок вполне конкурентным.
Также зрители увидят бой, в котором Вячеслав Дацик попробует нокаутировать более молодого соперника в лице Реваза Верулашвили.
Все поединки в рамках этого турнира можно будет увидеть в прямом эфире на сайте или в приложении Winline совершенно бесплатно сразу же после регистрации. Начало турнира — в 21:00 по московскому времени.
Полный кард турнира:
Влад Шабанов vs. Никита Шкет Шевченков
Малик Канаев vs. Кирилл Боков
Ислам Кадиев vs. Тимур Титан
Аза Ассасин vs. Азиз Камалов
Реваз Верулашвили vs. Вячеслав Дацик
Мохаммад Хейбати vs. Мариф Пираев