Фрэнсис Нганну — Сирил Ган: ставки и коэффициенты на бой
Главный бой этой зимы в MMA состоится уже завтра.
Главный бой этой зимы в MMA состоится уже завтра.
Ключевая персона, без которой этот бой был бы невозможным — Фернанд Лопес, главный тренер «MMA Factory» в Париже. Именно Лопес настоял на том, чтобы Нганну попробовал свои силы в MMA. Их пути разошлись в дальнейшем, но Лопес привел Фрэнсиса к вершине рейтинга UFС. А в 2017 году в «MMA Factory» пришел молодой боец муай-тай Сирил Ган, который теперь обладает временным поясом UFC в тяжелом весе.
Тренер, который по-настоящему вложил душу в подготовку каждого из этих бойцов, называет два качества, делающих Фрэнсиса и Сирила лучшими в мире: запредельная ударная мощь и невероятный бойцовский IQ. Несложно догадаться каким преимуществом, кто из завтрашних соперников владеет. Лопес верит, что интеллект и умение адаптироваться во время боя помогут Гану укротить силу камерунца. Тема, которую форсировали медиа перед боем — конфликт между Лопесом и Нганну. Кульминацией стал ролик, где Нганну молча проходит в подтрибунном помещении, игнорируя тренера и бывших одноклубников.
Фрэнсис Нганну, по данным UFC, обладает самым сильным ударом в истории промоушена. В обоих кулаках камерунца ужасающая нокаутирующая мощь, любое попадание в голову может не просто потрясти, а без преувеличения, отправить соперника в другое измерение. Коэффициент на такой исход боя у БК Olimpbet 2.50.
Последние несколько лет «самый опасный человек на планете» тренируется в Xtreme Couture в Лас-Вегасе. Его новый главный тренер Эрик Никсик говорит, что в подготовке «Хищника» делает акцент на комбинации ударных навыков в стойке, добивании в партере и грэпплинге.
Вспомним, как закончился последний бой Нганну: он потушил свет Стипе Миочичу и забрал чемпионский пояс. Вот чем этот нокаут выделяется даже из череды зрелищных побед «Хищника»: Нганну предвидел следующий шаг Миочича и идеально поймал его на встречном движении. Левый хук, сравнимый по эффекту с пистолетным выстрелом, был выброшен точно в цель, чемпион расчетливо выбрал угол обстрела.
Такой сценарий боя кажется нетипичным для чемпиона и выделяется среди серии страшных нокаутов, когда его оппоненты падали от размашистых попаданий в диком размене ударами. В первом раунде боя с Миочичем выходец из Камеруна остановил попытку перевода в партер, забрал доминирующую позицию и показал, что может контролировать соперника на настиле октагона. Похоже, что геймплан Никсика был выполнен на 100%, а Фрэнсис может работать в стихии, которая близка многим легендарным выходцам из Xtreme Couture. Кэф на то, что Нганну повторит свой прошлый успех и завершит бой досрочно во 2-м раунде 8.00.
«Этот двухметровый 110-ти килограммовый парень двигается как полусредневес», — описывает передвижения француза в клетке многолетний комментатор UFC Джо Роган. С ним не поспоришь, Ган фантастически меняет дистанцию и также легко контролирует оппонентов в клинче. Как стало известно, в одном из тренировочных спаррингов, Сирил отправил Нганну в нокдаун ударом колена. В это охотно верится, достаточно посмотреть хайлайт из выступлений француза по тайскому боксу, да и в UFC он уже успел продемонстрировать эффективность традиционных техник из муай-тай.
В бою за временный титул с Дерриком Льюисом, Ган с дистанции уничтожал ноги соперника лоу-киками, а в ближнем бою полностью контролировал ход поединка. Неизвестно, сможет ли он в такой же манере противостоять Нганну, но букмекеры считают его фаворитом, кэф на победу Гана 1.66.
Перед титульным боем на UFC 270 в Сеть утекли несколько видеозаписей спарринга между Сирилом и Фрэнсисом. Судя по этим роликам, «Хороший парень» («Bon Gamin» — боевой никнейм Гана) успешно противостоял «Хищнику» в зале. На этих кадрах бойцы работают в стойке, причем французу удается обозначать удары локтями в голову, а также избегать тяжелых попаданий от камерунца. Видимо, именно это вселяет уверенность в сторонников победы Гана.
Экс-боец UFC и аналитик Дэна Харди указывает на то, что стиль Гана больше подходит для тренировочного спарринга. Манеру ведения боя, которой обычно придерживается в октагоне Нганну, можно охарактеризовать следующим образом — выйти и с первых минут попытаться «снести» голову соперника. Сложно представить, что «Хищник» придерживается такого же настроя во время работы в зале. Судя по этим кадрам можно лишь утверждать, что Ган выглядит горзадо оснащеннее в техническом плане и на голову выше во время работы в «легком» режиме. Харди допускает и следующее развитие событий: если бой не закончится в пределах полутора раундов, Ган сможет измотать соперника и победит досрочно в 4 раунде. Коэффициент на такое развитие событий 17.00
Сергей Березовский