Фрэнсис Нганну — Сирил Ган: ставки и коэффициенты на бой

Мощь против бойцовского интеллекта

Ключевая персона, без которой этот бой был бы невозможным — Фернанд Лопес, главный тренер «MMA Factory» в Париже. Именно Лопес настоял на том, чтобы Нганну попробовал свои силы в MMA. Их пути разошлись в дальнейшем, но Лопес привел Фрэнсиса к вершине рейтинга UFС. А в 2017 году в «MMA Factory» пришел молодой боец муай-тай Сирил Ган, который теперь обладает временным поясом UFC в тяжелом весе.

Тренер, который по-настоящему вложил душу в подготовку каждого из этих бойцов, называет два качества, делающих Фрэнсиса и Сирила лучшими в мире: запредельная ударная мощь и невероятный бойцовский IQ. Несложно догадаться каким преимуществом, кто из завтрашних соперников владеет. Лопес верит, что интеллект и умение адаптироваться во время боя помогут Гану укротить силу камерунца. Тема, которую форсировали медиа перед боем — конфликт между Лопесом и Нганну. Кульминацией стал ролик, где Нганну молча проходит в подтрибунном помещении, игнорируя тренера и бывших одноклубников.

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Как может выиграть Нганну?

Фрэнсис Нганну, по данным UFC, обладает самым сильным ударом в истории промоушена. В обоих кулаках камерунца ужасающая нокаутирующая мощь, любое попадание в голову может не просто потрясти, а без преувеличения, отправить соперника в другое измерение. Коэффициент на такой исход боя у БК Olimpbet 2.50.

Последние несколько лет «самый опасный человек на планете» тренируется в Xtreme Couture в Лас-Вегасе. Его новый главный тренер Эрик Никсик говорит, что в подготовке «Хищника» делает акцент на комбинации ударных навыков в стойке, добивании в партере и грэпплинге.

Вспомним, как закончился последний бой Нганну: он потушил свет Стипе Миочичу и забрал чемпионский пояс. Вот чем этот нокаут выделяется даже из череды зрелищных побед «Хищника»: Нганну предвидел следующий шаг Миочича и идеально поймал его на встречном движении. Левый хук, сравнимый по эффекту с пистолетным выстрелом, был выброшен точно в цель, чемпион расчетливо выбрал угол обстрела.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CXvItLHjhu3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Такой сценарий боя кажется нетипичным для чемпиона и выделяется среди серии страшных нокаутов, когда его оппоненты падали от размашистых попаданий в диком размене ударами. В первом раунде боя с Миочичем выходец из Камеруна остановил попытку перевода в партер, забрал доминирующую позицию и показал, что может контролировать соперника на настиле октагона. Похоже, что геймплан Никсика был выполнен на 100%, а Фрэнсис может работать в стихии, которая близка многим легендарным выходцам из Xtreme Couture. Кэф на то, что Нганну повторит свой прошлый успех и завершит бой досрочно во 2-м раунде 8.00.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CY9hV5iqrx8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CY9hV5iqrx8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CY9hV5iqrx8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как может выиграть Сирил Ган?

«Этот двухметровый 110-ти килограммовый парень двигается как полусредневес», — описывает передвижения француза в клетке многолетний комментатор UFC Джо Роган. С ним не поспоришь, Ган фантастически меняет дистанцию и также легко контролирует оппонентов в клинче. Как стало известно, в одном из тренировочных спаррингов, Сирил отправил Нганну в нокдаун ударом колена. В это охотно верится, достаточно посмотреть хайлайт из выступлений француза по тайскому боксу, да и в UFC он уже успел продемонстрировать эффективность традиционных техник из муай-тай.

В бою за временный титул с Дерриком Льюисом, Ган с дистанции уничтожал ноги соперника лоу-киками, а в ближнем бою полностью контролировал ход поединка. Неизвестно, сможет ли он в такой же манере противостоять Нганну, но букмекеры считают его фаворитом, кэф на победу Гана 1.66.

Перед титульным боем на UFC 270 в Сеть утекли несколько видеозаписей спарринга между Сирилом и Фрэнсисом. Судя по этим роликам, «Хороший парень» («Bon Gamin» — боевой никнейм Гана) успешно противостоял «Хищнику» в зале. На этих кадрах бойцы работают в стойке, причем французу удается обозначать удары локтями в голову, а также избегать тяжелых попаданий от камерунца. Видимо, именно это вселяет уверенность в сторонников победы Гана.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CY6m1DWBmY9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CY6m1DWBmY9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CY6m1DWBmY9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC Europe (@ufceurope)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Экс-боец UFC и аналитик Дэна Харди указывает на то, что стиль Гана больше подходит для тренировочного спарринга. Манеру ведения боя, которой обычно придерживается в октагоне Нганну, можно охарактеризовать следующим образом — выйти и с первых минут попытаться «снести» голову соперника. Сложно представить, что «Хищник» придерживается такого же настроя во время работы в зале. Судя по этим кадрам можно лишь утверждать, что Ган выглядит горзадо оснащеннее в техническом плане и на голову выше во время работы в «легком» режиме. Харди допускает и следующее развитие событий: если бой не закончится в пределах полутора раундов, Ган сможет измотать соперника и победит досрочно в 4 раунде. Коэффициент на такое развитие событий 17.00