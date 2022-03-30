Бой Моряк — Пираев: смотри бесплатно на БК Winline

В главном бою вечера встретятся Мариф Пираев и Евгений «Моряк» Курданов. Предыдущий поединок между этими бойцами прошел 28 сентября 2020-го года. «Моряк» одержал победу единогласным решением судей.

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