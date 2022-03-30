Бой Моряк — Пираев: смотри бесплатно на БК Winline
30 марта пройдет турнир поп-ММА промоушена ARENA Fighting.
30 марта пройдет турнир поп-ММА промоушена ARENA Fighting.
В главном бою вечера встретятся Мариф Пираев и Евгений «Моряк» Курданов. Предыдущий поединок между этими бойцами прошел 28 сентября 2020-го года. «Моряк» одержал победу единогласным решением судей.
Бой-реванш, которого ждали все любители ММА в России, эксклюзивно покажет БК Winline. Прямая трансляция будет доступна сразу же после регистрации на сайте или в приложении.
Начало трансляции — 21:30 мск.