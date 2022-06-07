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10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Arena: Артем Тарасов против Сайхана Дукаева

Новый турнир промоушена Arena состоится 7 июня. Эксклюзивная трансляция всех боев будет доступна на сайте и в мобильном приложении Winline при бесплатной регистрации.

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Любой поединок с участием Артема Тарасова привлекает внимание максимально широкой аудитории среди поклонников единоборств: от любителей поп-MMА до фанатов кулачных боев и зрителей, следящих за всеми хайповыми бойцовскими шоу. В главном бою нынешнего турнира промоушена Arena Тарасову будет противостоять Сайхан Дукаев, поединок пройдет по правилам MMA.

У этой схватки есть придающий остроты бэкграунд — 21 апреля Арем победил решением судей Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева, приходящегося Сайхану родным братом. Бой между Тарасовым и «Пулеметчиком» проходил по правилам MMA, с регламентом 3 раунда по три минуты и ограничением на работу в партере 30 секунд. Артем выиграл единогласным решением судей. Поединок запомнился тем, что в первом раунде Зелимхан вытерпел попытку болевого приема, а во второй и третьей пятиминутках испытывал проблемы с капой. Также «Пулеметчика» наказали снятым баллом за хватание сетки.

Сайхан Дукаев одержал победу в дебютном для себя поединке на турнире Arena 27 апреля. Тогда он смог одолеть Никиту Солонина решением судей. За спиной Тарасова более насыщенный список официальных состязаний, включая бои в рамках профессиональных турниров по MMA, боксу, поп-MMA и другим дисциплинам. Ставку на победу Дукаева можно сделать с коэффициентом 2.00 в БК Winline. Пари на выигрыш Тарасова можно заключить при кэфе 1.72.

7 июня поклонников единоборств ждут и другие поединки. Кирилл Вдовин, который получил прозвище «Подходите по одному» после того, как бросил такую фразу во время конфликта на пресс-конференции, выйдет в клетку против Исы Баркинхоева. Поставить на победу Кирилла Вдовина можно с коэффциентом 2.30, на победу Исы Баркинхоева кэф 1.55 Отношения в клетке также выяснят Владимир Мазур и Артур Саркисян.

Список боев турнира Arena 7 июня:

Паша Техник — Дядя Джей Ай.

Ушаков Е. — Коваленко С.

Ядуллаев Ф. — Эдельбиев А.

Афаунов К. — Богатов Д.

Вдовин К. — Баркинхоев И.

Абутробов М. — Гаджиев М.

Бухаров Ю. — Лысенко В.

Мазур В. — Саркисян А.

Дукаев С. — Тарасов А.

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