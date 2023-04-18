UFC отказали Царукяну в бое с Дариушем

Царукян остался без соперника после того, как бразильский спортсмен Ренато Мойкано снялся с боя с ним. Они должны были встретиться на UFC Fight Night 223. Дариуш также остался без боя после снятия Чарльза Оливейры, с которым они должны были сразиться 6 мая в американском городе Нью-Джерси.