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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

UFC отказали Царукяну в бое с Дариушем

Российский боец UFC Арман Царукян в своих соцсетях выразил благодарность бойцу Бенеилу Дариушу за то, что тот был готов драться с ним.

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Источник: AP 2022

Царукян остался без соперника после того, как бразильский спортсмен Ренато Мойкано снялся с боя с ним. Они должны были встретиться на UFC Fight Night 223. Дариуш также остался без боя после снятия Чарльза Оливейры, с которым они должны были сразиться 6 мая в американском городе Нью-Джерси.

«Респект Бенеилу за то, что согласился на бой со мной 6 мая. Отстой, что в UFC не захотели этого поединка. Надеюсь, мы встретимся в будущем», — написал Арман.

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