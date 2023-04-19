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10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер Махачева рассказал о возможном бое с Волкановски

Уточнения от тренера.

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Источник: РИА "Новости"

Тренер UFC Хавьер Мендес, который работает с командой Ислама Махачева, высказался по поводу возможного реванша с Волкановски.

«Был ли это тяжёлый бой? Чёрт возьми, да. Получился ли он сложнее, чем я думал? Чёрт возьми, да. Заслужил ли Александр Волкановски моё полное уважение? Чёрт возьми, да, он заслужил моё уважение. Но с нетерпением ли я жду реванша, если он у них состоится? Чёрт возьми, да. Мы ни от чего не уклоняемся. Если UFC организует этот бой, то он случится. Обе стороны хотят этого поединка. Надеюсь, что UFC всё-таки устроит его, потому что первый бой удался», — сказал Мендес на Youtube канале Jibber with Jaber.

В первом бою, Махачев победил австралийца единогласным решением судей.

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