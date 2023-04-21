UFC анонсировал список предстоящих больших боев
Список UFC.
Список UFC.
Появились анонсы предстоящих боев UFC, сообщает телеграм-канал UFC Russia.
7 мая состоится бой в рамках UFC 288 сойдутся бразилец Гилберт Бернс и американец Белал Мухаммад.
Ещё один большой бой состоится 11 июня в рамках UFC 289 за титул в легком весе сразятся Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Поединок пройдет в городе Ванкувер.
Также были анонсированы три боя в среднем весе: Джек Херманссон против Арнольдом Алленом, встретятся 4 июня. 18 июня — Марвина Виттори против Джареда Каннонье. А 2 июля Шон Стрикленд проведет бой против Абусупьяна Магомедова.
В полулегком весе Илия Топурия встретится с американцем Джошем Эмметтом, бой пройдет 25 июня.