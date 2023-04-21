UFC анонсировал список предстоящих больших боев

Ещё один большой бой состоится 11 июня в рамках UFC 289 за титул в легком весе сразятся Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Поединок пройдет в городе Ванкувер.

Также были анонсированы три боя в среднем весе: Джек Херманссон против Арнольдом Алленом, встретятся 4 июня. 18 июня — Марвина Виттори против Джареда Каннонье. А 2 июля Шон Стрикленд проведет бой против Абусупьяна Магомедова.