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11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

UFC анонсировал список предстоящих больших боев

Список UFC.

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Появились анонсы предстоящих боев UFC, сообщает телеграм-канал UFC Russia.

7 мая состоится бой в рамках UFC 288 сойдутся бразилец Гилберт Бернс и американец Белал Мухаммад.

Ещё один большой бой состоится 11 июня в рамках UFC 289 за титул в легком весе сразятся Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Поединок пройдет в городе Ванкувер.

Также были анонсированы три боя в среднем весе: Джек Херманссон против Арнольдом Алленом, встретятся 4 июня. 18 июня — Марвина Виттори против Джареда Каннонье. А 2 июля Шон Стрикленд проведет бой против Абусупьяна Магомедова.

В полулегком весе Илия Топурия встретится с американцем Джошем Эмметтом, бой пройдет 25 июня.

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