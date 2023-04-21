Конор МакГрегор все еще не прошел допинг-тест для возвращения в UFC
МакГрегор не сдал тест на допинг для боя.
МакГрегор не сдал тест на допинг для боя.
Ирландский боец Конор МакГрегор все еще не прошел допинг-тест для своего возвращения в UFC, пишут в The Sun. Поэтому дата боя с Майклом Чендлером остается под вопросом. Предварительно, бой должен был состояться в конце года.
МакГрегору нужно находиться в пуле тестирования американского антидопингового агентства (USADA) в течение шести месяцев и сдать два теста с отрицательным результатом.
«Я сдам два теста в соответствии с требованиями USADA, и мы бронируем бой», — писал Конор в одной из своих соцсетей в феврале.