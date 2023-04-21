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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Конор МакГрегор все еще не прошел допинг-тест для возвращения в UFC

МакГрегор не сдал тест на допинг для боя.

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Источник: AP 2022

Ирландский боец Конор МакГрегор все еще не прошел допинг-тест для своего возвращения в UFC, пишут в The Sun. Поэтому дата боя с Майклом Чендлером остается под вопросом. Предварительно, бой должен был состояться в конце года.

МакГрегору нужно находиться в пуле тестирования американского антидопингового агентства (USADA) в течение шести месяцев и сдать два теста с отрицательным результатом.

«Я сдам два теста в соответствии с требованиями USADA, и мы бронируем бой», — писал Конор в одной из своих соцсетей в феврале.

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