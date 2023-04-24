Российский десантник заработал почти 500 тыс. долларов за бой в UFC

30-летний россиянин получит 350 тыс. за выход в октагон, 100 тыс. за победу и еще 15 тыс. за счет спонсорских выплат. Суммарно Павлович заработал 465 тыс. долларов — больше, чем любой другой участник турнира.

Павлович является одной из главных восходящих звезд UFC в тяжелом весе. На данный момент россиянин имеет на своем счету серию из шести побед подряд, все из которых он одержал в первом раунде. До того, как профессионально начать заниматься смешанными единоборствами, Павлович проходил службу в разведывательно-десантной роте ВДВ.