Российский десантник заработал почти 500 тыс. долларов за бой в UFC
Стал известен гонорар российской бойца Сергея Павловича за бой с американцем Кертисом Блейдсом. Об этом сообщает портал The SportsGrail.
Стал известен гонорар российской бойца Сергея Павловича за бой с американцем Кертисом Блейдсом. Об этом сообщает портал The SportsGrail.
В главном бою UFC Fight Night 222 Павлович одержал победу в первом раунде техническим нокаутом.
30-летний россиянин получит 350 тыс. за выход в октагон, 100 тыс. за победу и еще 15 тыс. за счет спонсорских выплат. Суммарно Павлович заработал 465 тыс. долларов — больше, чем любой другой участник турнира.
Павлович является одной из главных восходящих звезд UFC в тяжелом весе. На данный момент россиянин имеет на своем счету серию из шести побед подряд, все из которых он одержал в первом раунде. До того, как профессионально начать заниматься смешанными единоборствами, Павлович проходил службу в разведывательно-десантной роте ВДВ.