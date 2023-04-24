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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский десантник заработал почти 500 тыс. долларов за бой в UFC

Стал известен гонорар российской бойца Сергея Павловича за бой с американцем Кертисом Блейдсом. Об этом сообщает портал The SportsGrail.

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Источник: AFP 2022

В главном бою UFC Fight Night 222 Павлович одержал победу в первом раунде техническим нокаутом.

30-летний россиянин получит 350 тыс. за выход в октагон, 100 тыс. за победу и еще 15 тыс. за счет спонсорских выплат. Суммарно Павлович заработал 465 тыс. долларов — больше, чем любой другой участник турнира.

Павлович является одной из главных восходящих звезд UFC в тяжелом весе. На данный момент россиянин имеет на своем счету серию из шести побед подряд, все из которых он одержал в первом раунде. До того, как профессионально начать заниматься смешанными единоборствами, Павлович проходил службу в разведывательно-десантной роте ВДВ.

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