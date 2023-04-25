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12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлович поднялся на второе место в рейтинге UFC

Россиянин поднялся на второе место в рейтинге.

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Источник: AFP 2022

UFC представил обновленный рейтинг спортсменов. Россиянин Сергей Павлович поднялся на второе место в тяжелой весовой категории.

Павлович одержал 18-ю победу в бою с Кертисом Блэйдсом победив техническим нокаутом. Сергей выиграл шестой поединок подряд.

Чемпионом UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс. Первую строчку рейтинга занимает французский боец Сирил Ган.

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