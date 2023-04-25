Павлович поднялся на второе место в рейтинге UFC
Россиянин поднялся на второе место в рейтинге.
Россиянин поднялся на второе место в рейтинге.
UFC представил обновленный рейтинг спортсменов. Россиянин Сергей Павлович поднялся на второе место в тяжелой весовой категории.
Павлович одержал 18-ю победу в бою с Кертисом Блэйдсом победив техническим нокаутом. Сергей выиграл шестой поединок подряд.
Чемпионом UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс. Первую строчку рейтинга занимает французский боец Сирил Ган.