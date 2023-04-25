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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Netflix выпустил тизер к сериалу про Конора Макгрегора

Скоро выйдет сериал про спортсмена.

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Источник: AP 2022

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый тизер к документальному сериалу «McGregor Forever» о Коноре Макгрегоре.

Во время загрузки произошла ошибка.

В четырех эпизодах создатели сериала расскажут о пути, который проделал спортсмен, чтобы стать чемпионом UFC.

В тизере Конор рассказывает о травме, полученной в июле 2021 года, когда он сломал ногу в первом раунде против бойца Дастина Порье. На данный момент Макгрегор все еще не вернулся на ринг.

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