Netflix выпустил тизер к сериалу про Конора Макгрегора
Скоро выйдет сериал про спортсмена.
Скоро выйдет сериал про спортсмена.
Стриминговый сервис Netflix выпустил первый тизер к документальному сериалу «McGregor Forever» о Коноре Макгрегоре.
В четырех эпизодах создатели сериала расскажут о пути, который проделал спортсмен, чтобы стать чемпионом UFC.
В тизере Конор рассказывает о травме, полученной в июле 2021 года, когда он сломал ногу в первом раунде против бойца Дастина Порье. На данный момент Макгрегор все еще не вернулся на ринг.