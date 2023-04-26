Стал известен соперник Абубакара Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов узнал имя своего нового соперника им станет бразилец Элизеу Залески, сообщает MMA Fighting
Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов узнал имя своего нового соперника им станет бразилец Элизеу Залески, сообщает MMA Fighting
Спортсмены встретятся на турнире UFC Vegas 74, который состоится 3 июня.
Залески впервые выйдет на бой после допинговой дисквалификации. Он был дисквалифицирован USADA на один год и девять месяцев после положительного результата теста на остарин в 2022 году.
Нурмагомедов в октябре 2022 года одержал победу над Гаджи Омаргаджиевым на турнире UFC 280.