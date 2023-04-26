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12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Стал известен соперник Абубакара Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов узнал имя своего нового соперника им станет бразилец Элизеу Залески, сообщает MMA Fighting

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Источник: AP 2022

Спортсмены встретятся на турнире UFC Vegas 74, который состоится 3 июня.

Залески впервые выйдет на бой после допинговой дисквалификации. Он был дисквалифицирован USADA на один год и девять месяцев после положительного результата теста на остарин в 2022 году.

Нурмагомедов в октябре 2022 года одержал победу над Гаджи Омаргаджиевым на турнире UFC 280.

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