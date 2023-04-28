Павлович прокомментировал предстоящий бой с Джоном Джонсом

Боец смешанных единоборств Сергей Павлович, который выступает в тяжелой весовой категории в UFC, отметил сходство в размахе рук с американским бойцом Джоном Джонсом.

«Только посмотрите на этот размах рук! Это будет самый удивительный бой», — написал Павлович в одной из своих соцсетей.