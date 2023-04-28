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16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлович прокомментировал предстоящий бой с Джоном Джонсом

Павлович о бое с Джоном Джонсом.

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Источник: AFP 2022

Боец смешанных единоборств Сергей Павлович, который выступает в тяжелой весовой категории в UFC, отметил сходство в размахе рук с американским бойцом Джоном Джонсом.

«Только посмотрите на этот размах рук! Это будет самый удивительный бой», — написал Павлович в одной из своих соцсетей.

Павлович в последнем поединке встречался с американцем Кертисом Блейдсом и нокаутировал его в первом раунде. Джонс в последнем бою одолел француза Сирила Гана, после чего стал чемпионом UFC в тяжёлом весе.

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