Боец Тиаго Оливейра укусил соперника за ухо во время удушающего приема

Инцидент произошел на турнире Octagon 44, где его соперником был казахский боец Еркин Дарменов. Оливейра сначала нанес удар коленом в пах и забрал спину соперника, после чего попытался провести удушающий прием. В ходе попытки удушения Оливейра укусил Дарменова за ухо.