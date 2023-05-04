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11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Боец Тиаго Оливейра укусил соперника за ухо во время удушающего приема

Спортсмен использовал необычный метод для борьбы.

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Бразильский боец ММА Тиаго Оливейра укусил соперника за ухо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел на турнире Octagon 44, где его соперником был казахский боец Еркин Дарменов. Оливейра сначала нанес удар коленом в пах и забрал спину соперника, после чего попытался провести удушающий прием. В ходе попытки удушения Оливейра укусил Дарменова за ухо.

Судья остановил поединок после успешного удушающего, но Оливейра был дисквалифицирован. Это поражение стало для него шестым подряд.

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