Бойцы UFC Стерлинг и Сехудо вступили в словесную перепалку на пресс-конференции

Источник: соцсети

На пресс-конференции перед турниром UFC 288, американский боец Генри Сехудо и ямаец Алджамейн Стерлинг провели первую битву взглядов. Спортсмены вступили в словесную перепалку, когда стояли лицом к лицу, сообщает MMA Fighting.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a1662f32bece7044&partner_ext=173&place_id=222&oid=-213900432&hd=1&id=456239417&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На встречу Сехудо принес мягкие игрушки, с изображениями Стерлинга, О’Мэлли и Волкановски в виде младенцев и пнул их в толпу зрителей. После этого, бойцы стоя лицом к лицу начали переговариваться и оскорблять друг друга.

Главным событием вечера станет поединок между действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе Стерлингом и экс-обладателем титула в двух весовых категориях Сехудо. Турнир UFC 288 состоится 7 мая в городе Ньюарк.