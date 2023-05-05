Бойцы UFC Стерлинг и Сехудо вступили в словесную перепалку на пресс-конференции
Спортсмены оскорбляли друг друга на пресс-конференции перед боем.
Спортсмены оскорбляли друг друга на пресс-конференции перед боем.
На пресс-конференции перед турниром UFC 288, американский боец Генри Сехудо и ямаец Алджамейн Стерлинг провели первую битву взглядов. Спортсмены вступили в словесную перепалку, когда стояли лицом к лицу, сообщает MMA Fighting.
На встречу Сехудо принес мягкие игрушки, с изображениями Стерлинга, О’Мэлли и Волкановски в виде младенцев и пнул их в толпу зрителей. После этого, бойцы стоя лицом к лицу начали переговариваться и оскорблять друг друга.
Главным событием вечера станет поединок между действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе Стерлингом и экс-обладателем титула в двух весовых категориях Сехудо. Турнир UFC 288 состоится 7 мая в городе Ньюарк.