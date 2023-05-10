Скандальный боец UFC высмеял президента США

«Знаю, что нашу схватку с Леоном перенесли. Может, это будет сентябрь, но пока ничего не забронировано. Чем раньше бой состоится, тем лучше: я готов 24 на 7, 365 дней в году. Если встретимся в клетке сегодня, то я готов. Этот бой не более чем формальность: все знают, что Эдвардс занимает не свое место. Его новое имя звучит как “Слабоумный Леон”. Я советую вам выяснить, какое у него образование? Он вообще закончил среднюю школу? Потому что его IQ настолько низок, что он глуп, как Байден», — сказал Ковингтон.