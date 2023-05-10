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10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Скандальный боец UFC высмеял президента США

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон в эфире видеоподкасата Submissive Radio оскорбил действующего президента США Джо Байденом.

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Источник: Reuters

35-летний американский боец упомянул Байдена в контексте рассуждений о своем будущем поединке против британца Леона Эдвардса, который должен пройти осенью 2023 года.

«Знаю, что нашу схватку с Леоном перенесли. Может, это будет сентябрь, но пока ничего не забронировано. Чем раньше бой состоится, тем лучше: я готов 24 на 7, 365 дней в году. Если встретимся в клетке сегодня, то я готов. Этот бой не более чем формальность: все знают, что Эдвардс занимает не свое место. Его новое имя звучит как “Слабоумный Леон”. Я советую вам выяснить, какое у него образование? Он вообще закончил среднюю школу? Потому что его IQ настолько низок, что он глуп, как Байден», — сказал Ковингтон.

Ковингтон провел 20 боев на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед при трех поражениях. Боец является публичным сторонником Республиканской партии и бывшего президента США Дональда Трампа.

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