Холли Холм встретится с Майрой Силвой в главном бою вечера на турнире UFC

Американка Холли Холм встретится с бразильянкой Майрой Силвой на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, который пройдет 15 июля. Этот бой станет главным событием вечера. Об этом сообщил Ариэль Хельвани в программе The MMA Hour.

41-летняя Холм свой последний бой провела в марте. Она встречалась с представительницей России Яной Куницкой-Сантос и одержала победу единогласным решением судей.