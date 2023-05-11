Холли Холм встретится с Майрой Силвой в главном бою вечера на турнире UFC
Экс-чемпионка UFC Холм встретится с соперницей, которая моложе ее на 10 лет.
Экс-чемпионка UFC Холм встретится с соперницей, которая моложе ее на 10 лет.
Американка Холли Холм встретится с бразильянкой Майрой Силвой на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, который пройдет 15 июля. Этот бой станет главным событием вечера. Об этом сообщил Ариэль Хельвани в программе The MMA Hour.
41-летняя Холм свой последний бой провела в марте. Она встречалась с представительницей России Яной Куницкой-Сантос и одержала победу единогласным решением судей.
31-летняя Силва также одержала победу в последнем поединке над шведкой Линой Ленсберг. Бразильянка провела болевой прием во втором раунде и закончила бой.