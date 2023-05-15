Украинский боец UFC прошелся по судье после поражения нокаутом

Поединок 26-летнего украинца с представителем Новой Зеландии Карлосом Ульбергом прошел в минувшие выходные в американском городе Шарлотт. Потеря проиграл техническим нокаутом в первом раунде, не успев нанести ни одного удара.

«Проигравшим себя не чувствую! Я даже не успел проявить себя! Надеюсь, UFC примет меры и сделает выводы — удары в затылок не по правилам. Что могу сказать… Дерьмо случается! Никому не пожелаю такого рефери. У каждого свой путь и своя история. И чем дальше, тем интереснее. Испытание за испытанием», — написал Потеря в социальных сетях.