Украинский боец UFC прошелся по судье после поражения нокаутом
Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Игорь Потеря после поражения на турнире UFC Fight Night раскритиковал работу судьи. Об этом сообщает РИА Новости.
Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Игорь Потеря после поражения на турнире UFC Fight Night раскритиковал работу судьи. Об этом сообщает РИА Новости.
Поединок 26-летнего украинца с представителем Новой Зеландии Карлосом Ульбергом прошел в минувшие выходные в американском городе Шарлотт. Потеря проиграл техническим нокаутом в первом раунде, не успев нанести ни одного удара.
«Проигравшим себя не чувствую! Я даже не успел проявить себя! Надеюсь, UFC примет меры и сделает выводы — удары в затылок не по правилам. Что могу сказать… Дерьмо случается! Никому не пожелаю такого рефери. У каждого свой путь и своя история. И чем дальше, тем интереснее. Испытание за испытанием», — написал Потеря в социальных сетях.
Для Потери это был третий бой в промоушене UFC. В июле 2022 года он техническим нокаутом проиграл румыну Николае Негумеряну, а в январе этого года техническим нокаутом победил бразильца Маурисио Хуа.