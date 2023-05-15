Макгрегор заявил, что побьет рекорд UFC по количеству нокаутов
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил в социальных сетях, что побьет рекорд промоушена по количеству побед нокаутом.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил в социальных сетях, что побьет рекорд промоушена по количеству побед нокаутом.
В минувшие выходные на турнире UFC Fight Night в Шарлотт 42-летний американец Мэтт Браун одержал 13-ю победу нокаутом, сравнявшись с рекордом соотечественника Деррика Льюиса.
«Мэтт Браун в свои 42 года занимает первое место по количеству нокаутов в UFC. Он и “Зверь” Льюис сравнялись. У меня восемь нокаутов в UFC на данный момент, но мне 34 года. Я обновлю этот рекорд», — написал Макгрегор.
На данный момент в активе Макгрегора восемь побед нокаутом в UFC. 34-летний ирландец не выступает в промоушене почти два года. Его последний бой против американца Дастина Порье прошел 10 июля 2021 года завершился техническим нокаутом и перелом ноги.