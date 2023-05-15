Макгрегор заявил, что побьет рекорд UFC по количеству нокаутов

В минувшие выходные на турнире UFC Fight Night в Шарлотт 42-летний американец Мэтт Браун одержал 13-ю победу нокаутом, сравнявшись с рекордом соотечественника Деррика Льюиса.

«Мэтт Браун в свои 42 года занимает первое место по количеству нокаутов в UFC. Он и “Зверь” Льюис сравнялись. У меня восемь нокаутов в UFC на данный момент, но мне 34 года. Я обновлю этот рекорд», — написал Макгрегор.