Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Германия
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Словакия
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Финляндия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Чехия
Латвия
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Райо Вальекано
Все события
14:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразильский боец MMA застрелен сотрудниками полиции

34-летний бразильский боец Мауро Шоле (14−9) погиб в ходе перестрелки с полицией в Порту-Алегри. Также пострадала его девушка и сотрудник полиции.

Наверх

Согласно отчету полиции около полуночи произошел конфликт между Шоле и полицейским, находившимся не на службе. Боец выхватил пистолет и выстрелил стражу порядка в пах. Полицейский был прооперирован, его жизни ничто не угрожает.

Прибывшие на помощь сотрудники полиции обнаружили Шоле покидающим бар на автомобиле Mercedes-Benz. Бразилец выстрелил в полицейских, однако в ответ был ранен в спину. Тем не менее Шоле доехал на автомобиле до другой улицы, где врезался в Fiat Palio. Спортсмен скончался на месте.

Мауро Шоле ранее имел судимости за нанесение телесных повреждений, организацию преступного сообщества и использование поддельных документов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бразильский боец MMA застрелен сотрудниками полиции
Сборная России по футболу может сыграть с Камеруном
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь