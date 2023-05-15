Бразильский боец MMA застрелен сотрудниками полиции

Согласно отчету полиции около полуночи произошел конфликт между Шоле и полицейским, находившимся не на службе. Боец выхватил пистолет и выстрелил стражу порядка в пах. Полицейский был прооперирован, его жизни ничто не угрожает.

Прибывшие на помощь сотрудники полиции обнаружили Шоле покидающим бар на автомобиле Mercedes-Benz. Бразилец выстрелил в полицейских, однако в ответ был ранен в спину. Тем не менее Шоле доехал на автомобиле до другой улицы, где врезался в Fiat Palio. Спортсмен скончался на месте.