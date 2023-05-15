На благотворительном аукционе продали перчатки Хабиба Нурмагомедова за 20 тысяч долларов

Перчатки бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова продали на благотворительном аукционе за 20 тысяч долларов. Аукцион устроил генеральный директор Eagles Sports Management Магомед Магомедов в одной из социальных сетей. Все средства, вырученные от продажи, пойдут на поддержку благотворительного приложения Tooba. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе приложения.

«Выставленный лот, подписанные непобежденным чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым перчатки для единоборств, были проданы за 20 тысяч долларов. Покупатель пожелал остаться инкогнито. Полученные с аукциона средства будут направлены на поддержку благотворительного приложения Tooba, амбассадором которого является Хабиб Нурмагомедов», — говорится в сообщении.