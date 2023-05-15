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18:21 (мск), источник: Sportmail.ru

На благотворительном аукционе продали перчатки Хабиба Нурмагомедова за 20 тысяч долларов

Покупатель не раскрыл своего имени.

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Источник: Reuters

Перчатки бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова продали на благотворительном аукционе за 20 тысяч долларов. Аукцион устроил генеральный директор Eagles Sports Management Магомед Магомедов в одной из социальных сетей. Все средства, вырученные от продажи, пойдут на поддержку благотворительного приложения Tooba. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе приложения.

«Выставленный лот, подписанные непобежденным чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым перчатки для единоборств, были проданы за 20 тысяч долларов. Покупатель пожелал остаться инкогнито. Полученные с аукциона средства будут направлены на поддержку благотворительного приложения Tooba, амбассадором которого является Хабиб Нурмагомедов», — говорится в сообщении.

Tooba — благотворительное некоммерческое краудфандинг-приложение, его запустили в 2018 году. За время работы через платформу было переведено свыше миллиарда рублей в благотворительные фонды. Общее количество пользователей более 105 тысяч. Приложение монетизируется только за счет спонсорской поддержки пользователей и меценатов.

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 На благотворительном аукционе продали перчатки Хабиба...
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