Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
США
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Латвия
Норвегия
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
Урал
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Финляндия
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Канада
Казахстан
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Все события
12:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Бойцы UFC Порье и Гейджи проведут реванш

Американские бойцы проведут реванш на турнире UFC 291.

Наверх
Источник: AP 2022

Дастин Порье и Джастин Гейджи проведут поединок в легком весе на турнире UFC 291. Он пройдет в американском городе Солт-Лейк-Сити, сообщается на официальном сайте организации.

Бой Порье и Гейджи станет главным событием вечера, он состоится 29 июля. Победитель станет первым претендентом на титульный бой. Ранее американцы уже дрались: 14 апреля 2018 года Порье победил Гейджи нокаутом в четвертом раунде главного события турнира UFC on Fox 29.

Также 29 июля россиянин Икрам Алискеров в среднем весе встретится с бразильцем Паулу Костой.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бойцы UFC Порье и Гейджи проведут реванш
Клуб НХЛ может прекратить свое существование
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь