Бойцы UFC Порье и Гейджи проведут реванш

Дастин Порье и Джастин Гейджи проведут поединок в легком весе на турнире UFC 291. Он пройдет в американском городе Солт-Лейк-Сити, сообщается на официальном сайте организации.

Бой Порье и Гейджи станет главным событием вечера, он состоится 29 июля. Победитель станет первым претендентом на титульный бой. Ранее американцы уже дрались: 14 апреля 2018 года Порье победил Гейджи нокаутом в четвертом раунде главного события турнира UFC on Fox 29.