Боец Нганну ответил на критику главы UFC: «В чем твоя проблема со мной?»

«В чем твоя проблема со мной? Первое. Я завершил свой контракт и ушел свободным агентом. Не ты выгнал меня. Второе. Я ненавижу рисковать? Вот почему я несколько раз защищал титул чемпиона UFC, имея травму. Третье. Причина, по которой я дрался три раза за три года в том, что ты пытался контролировать мой контракт. Ты всегда говорил: “Я должен давать парням по три боя за год”. Так в чем дело? Я не отказался ни от одного из твоих предложений. Наконец-то меня уважают и платят за мой труд. Я заключил контракт, который справедлив для обеих сторон. Почему ты против того, чтобы я был свободен и счастлив?» — написал Нганну в социальных сетях.