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10:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Боец Нганну ответил на критику главы UFC: «В чем твоя проблема со мной?»

Нганну перешел в лигу PFL.

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Источник: Reuters

Камерунский боец Фрэнсис Нганну отреагировал на критику своего перехода в лигу PFL со стороны президента UFC Даны Уайта.

«В чем твоя проблема со мной? Первое. Я завершил свой контракт и ушел свободным агентом. Не ты выгнал меня. Второе. Я ненавижу рисковать? Вот почему я несколько раз защищал титул чемпиона UFC, имея травму. Третье. Причина, по которой я дрался три раза за три года в том, что ты пытался контролировать мой контракт. Ты всегда говорил: “Я должен давать парням по три боя за год”. Так в чем дело? Я не отказался ни от одного из твоих предложений. Наконец-то меня уважают и платят за мой труд. Я заключил контракт, который справедлив для обеих сторон. Почему ты против того, чтобы я был свободен и счастлив?» — написал Нганну в социальных сетях.

Фрэнсис Нганну дебютирует в PFL в начале 2024 года, а до этого хочет провести бой по правилам бокса.

Спортсмен бывший чемпион UFC в тяжелом весе. На момент ухода из организации занимал пятую строчку среди бойцов вне зависимости от весовой категории.

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