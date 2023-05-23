Боец Нейт Диас: Хабиб — телка, он сбежал от реванша против Макгрегора
Диас высказался о несостоявшемся бое.
Диас высказался о несостоявшемся бое.
Американский боец Нейт Диас прокомментировал несостоявшийся реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
В октябре 2018 года Хабиб победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона мира UFC в легком весе.
«Посмотрев документальный фильм про Макгрегора, я могу с уверенностью сказать, что Хабиб сбежал от реванша. Да, Хабиб — телка», — написал Диаз в своих соцсетях.
Диас выступал в UFC с февраля 2007 года. Всего за профессиональную карьеру в промоушене он провел 30 боев, 19 из которых он выиграл. В марте 2016 года американец нанес первое поражение в UFC ирландскому бойцу Конору Макгрегору.
Хабиб Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру в октябре 2020 года. Он провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед.