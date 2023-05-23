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10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Боец Нейт Диас: Хабиб — телка, он сбежал от реванша против Макгрегора

Диас высказался о несостоявшемся бое.

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Источник: Reuters

Американский боец Нейт Диас прокомментировал несостоявшийся реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

В октябре 2018 года Хабиб победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона мира UFC в легком весе.

«Посмотрев документальный фильм про Макгрегора, я могу с уверенностью сказать, что Хабиб сбежал от реванша. Да, Хабиб — телка», — написал Диаз в своих соцсетях.

Диас выступал в UFC с февраля 2007 года. Всего за профессиональную карьеру в промоушене он провел 30 боев, 19 из которых он выиграл. В марте 2016 года американец нанес первое поражение в UFC ирландскому бойцу Конору Макгрегору.

Хабиб Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру в октябре 2020 года. Он провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед.

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