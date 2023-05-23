Павлович заявил о желании выиграть пояс UFC и привезти его в Россию

31-летний россиянин провел в UFC семь боев, одержав шесть побед нокаутом при одном поражении. На данный момент он занимает второе место в рейтинге тяжеловесов UFC.

«С Божьей помощью я обязательно доберусь до пояса и привезу его в Россию», — написал Павлович в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, Павлович в первом раунде нокаутировал американца Кертиса Блэйда и получил награду за главный бой вечера. Вероятно, следующий бой Павловича в UFC будет титульным.