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13:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлович заявил о желании выиграть пояс UFC и привезти его в Россию

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, выступающий в тяжелой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), пообещал завоевать чемпионский пояс в американской промоушене.

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Источник: AFP 2022

31-летний россиянин провел в UFC семь боев, одержав шесть побед нокаутом при одном поражении. На данный момент он занимает второе место в рейтинге тяжеловесов UFC.

«С Божьей помощью я обязательно доберусь до пояса и привезу его в Россию», — написал Павлович в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, Павлович в первом раунде нокаутировал американца Кертиса Блэйда и получил награду за главный бой вечера. Вероятно, следующий бой Павловича в UFC будет титульным.

Всего в истории UFC лишь трем российским бойцам удавалось завоевать чемпионский пояс — Хабибу Нурмагомедову в 2018 году, Петру Яну в 2020 году и Исламу Махачеву в 2022 году.

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