Боец Дастин Порье дал прогноз на бой Макгрегора и Чендлера

Американский боец UFC Дастин Порье дал прогноз на предстоящий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. Статусный бой в полусреднем весе должен пройти на номерном турнире UFC в конце 2023 года.

«Конечно, мы все не молодеем. Но если Конор вернется таким, каким был до травмы, он вырубит Чендлера. Если Конор вернется прежним, бой закончится во втором раунде. Не позже», — сказал Порье на Youtube канале, в программе The MMA Hour.