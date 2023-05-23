Режиссер сериала о Макгрегоре рассказал, что боец не похож ни на кого с кем он работал

«Конор не похож ни на кого, с кем я когда-либо сотрудничал. Перед боем против Порье я оказался в раздевалке вместе с Конором. Он наматывал круги по комнате, бродил словно лев. Я тогда подумал: “Он не притворяется. Этот образ нужен ему для победы и он принял его”. Это было довольно увлекательно. У меня возникло чувство, как будто я нахожусь в одной клетке с тигром. Я подумал: “Черт, не буду выводить этого парня из себя”, — заявил Чопра в интервью пресс-службе UFC.