Режиссер сериала о Макгрегоре рассказал, что боец не похож ни на кого с кем он работал
Режиссер сравнил Конора с тигром.
Режиссер сравнил Конора с тигром.
Режиссер Готэм Чопра рассказал подробности съемок документального сериала про ирландского бойца UFC Конора Макгрегора — «Макгрегор навсегда».
«Конор не похож ни на кого, с кем я когда-либо сотрудничал. Перед боем против Порье я оказался в раздевалке вместе с Конором. Он наматывал круги по комнате, бродил словно лев. Я тогда подумал: “Он не притворяется. Этот образ нужен ему для победы и он принял его”. Это было довольно увлекательно. У меня возникло чувство, как будто я нахожусь в одной клетке с тигром. Я подумал: “Черт, не буду выводить этого парня из себя”, — заявил Чопра в интервью пресс-службе UFC.
Четыре эпизода документального сериала выпустила компания Netflix.
Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Его следующим соперником станет американец Майкл Чендлер.