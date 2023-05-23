Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Финляндия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Швейцария
Латвия
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Альмерия
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Барселона
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Швеция
США
ОТ
34
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Канада
Чехия
31
Хоккей. НХЛ
24.05
Даллас
Вегас
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:20
Германия
Франция
50
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:20
Словакия
Норвегия
41
Все события
17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Режиссер сериала о Макгрегоре рассказал, что боец не похож ни на кого с кем он работал

Режиссер сравнил Конора с тигром.

Наверх
Источник: AP 2022

Режиссер Готэм Чопра рассказал подробности съемок документального сериала про ирландского бойца UFC Конора Макгрегора — «Макгрегор навсегда».

«Конор не похож ни на кого, с кем я когда-либо сотрудничал. Перед боем против Порье я оказался в раздевалке вместе с Конором. Он наматывал круги по комнате, бродил словно лев. Я тогда подумал: “Он не притворяется. Этот образ нужен ему для победы и он принял его”. Это было довольно увлекательно. У меня возникло чувство, как будто я нахожусь в одной клетке с тигром. Я подумал: “Черт, не буду выводить этого парня из себя”, — заявил Чопра в интервью пресс-службе UFC.

Четыре эпизода документального сериала выпустила компания Netflix.

Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Его следующим соперником станет американец Майкл Чендлер.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российский теннисист вышел в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»
Баскетболист Швед рассказал, что пока не начал тренироваться
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь