Джефф Монсон: Теперь я только россиянин

Боец смешанного стиля Джефф Монсон отказался от гражданства США и сдал американский паспорт в консульство в Стамбуле. Об этом Монсон сообщил ТАСС:

«Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией», — сказал Монсон.