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17:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Джефф Монсон: Теперь я только россиянин

Джефф Монсон завершил процедуру отказа от гражданства США.

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Источник: РИА "Новости"

Боец смешанного стиля Джефф Монсон отказался от гражданства США и сдал американский паспорт в консульство в Стамбуле. Об этом Монсон сообщил ТАСС:

«Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией», — сказал Монсон.

Монсону 52 года, он родился в США, выступал в этой стране в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах, еще 1 поединок признан несостоявшимся.

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