Боец Конор Макгрегор снова катается на велосипеде после того, как его сбила машина

Ирландский боец Конор Макгрегор вернулся к поездкам на велосипеде после того, как в конце января его сбила машина. Водителя автомобиля ослепило солнце, и, поворачивая, он не увидел спортсмена и сбил его, Конор не пострадал, лишь порвал штаны. Затем виновник подвез Макгрегора и его велосипед домой.