Боец Конор Макгрегор снова катается на велосипеде после того, как его сбила машина
В начале года спортсмена сбила машина.
В начале года спортсмена сбила машина.
Ирландский боец Конор Макгрегор вернулся к поездкам на велосипеде после того, как в конце января его сбила машина. Водителя автомобиля ослепило солнце, и, поворачивая, он не увидел спортсмена и сбил его, Конор не пострадал, лишь порвал штаны. Затем виновник подвез Макгрегора и его велосипед домой.
Макгрегор в компании своих друзей прокатился по улицам Дублина. После заезда спортсмен искупался в Ирландском море, чтобы охладиться. Фото поездки он выложил в одной из своих соцсетей.
Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Его следующим соперником станет американец Майкл Чендлер. Бой должен состояться на номерном турнире UFC в конце года.