Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
США
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Швейцария
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Канада
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Швеция
Латвия
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Атлетик
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Каролина
43
Все события
12:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Актер Адам Сэндлер снимется в фильме про UFC

Звезда Голливуда снимется в комедии про организацию.

Наверх
Источник: AFP 2022

Голливудский актер Адам Сэндлер снимется в новом комедийном фильме про промоушен UFC.

«Мы сейчас снимаем документальный фильм “За кулисами UFC”. Он выйдет в конце года. Вы, ребята, увидите все, что происходит за кулисами боев. Также мы работаем над фильмом с Адамом Сэндлером — это будет комедия о работе в офисе UFC», — заявил президент UFC Дана Уайт в интервью на Youtube Pat McAfee Show.

56-летний Адам Сэндлер известен по ролям в комедийных фильмах «Одноклассники», «Все или ничего», «Притворись моей женой» и многих других.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Актер Адам Сэндлер снимется в фильме про UFC
Керлингистка Сидорова рассказала, как не отобралась на Олимпиаду...
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь