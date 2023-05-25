Актер Адам Сэндлер снимется в фильме про UFC

«Мы сейчас снимаем документальный фильм “За кулисами UFC”. Он выйдет в конце года. Вы, ребята, увидите все, что происходит за кулисами боев. Также мы работаем над фильмом с Адамом Сэндлером — это будет комедия о работе в офисе UFC», — заявил президент UFC Дана Уайт в интервью на Youtube Pat McAfee Show.