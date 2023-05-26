Боец Макгрегор ответил Альваресу: Ты маленькая рыжая сосиска
Ранее Альварес заявил, что победит Конора одной рукой.
Ранее Альварес заявил, что победит Конора одной рукой.
Ирландский боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, ответил на слова мексиканского боксера, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса. Мексиканец сказал, что победит Макгрегора одной рукой.
«Канело, ты, маленькая рыжая сосиска. Я бы побил тебя вообще без рук. Запомни это», — написал Макгрегор в одной из своих соцсетей, но позже удалил это сообщение.
В настоящий момент Макгрегор принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, где выступает в качестве тренера. Его команда противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом в рамках номерного турнира UFC.