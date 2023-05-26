Боец Макгрегор ответил Альваресу: Ты маленькая рыжая сосиска

Ирландский боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, ответил на слова мексиканского боксера, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса. Мексиканец сказал, что победит Макгрегора одной рукой.

«Канело, ты, маленькая рыжая сосиска. Я бы побил тебя вообще без рук. Запомни это», — написал Макгрегор в одной из своих соцсетей, но позже удалил это сообщение.