Российский боец UFC ударил лежащего соперника после поражения
Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов после проигранного поединка с польским бойцом Якубом Билко напал на своего соперника.
Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов после проигранного поединка с польским бойцом Якубом Билко напал на своего соперника.
29-летний дагенстанец выступал на турнире по джиу-джитсу ADCC Southeast Asia в Бангкоке. В середине десятиминутного поединка Билко успешно совершил болевой прием на ногу, после чего Магомедов сдался, постучав по мату. Сразу после окончания поединка, российские боец поднялся на ноги и нанес своему оппоненту удар по бедру.
Судьи остановили поединок для разбирательства и присудили победу польскому бойцу болевым приемом.
В декабре 2022 года Магомедов подписал контракт с UFC. На профессиональном уровне боец провел 11 боев и одержал 11 побед. Свой дебютный поединок в UFC Магомедов должен провести ближайшей осенью.