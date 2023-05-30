Российский боец UFC ударил лежащего соперника после поражения

29-летний дагенстанец выступал на турнире по джиу-джитсу ADCC Southeast Asia в Бангкоке. В середине десятиминутного поединка Билко успешно совершил болевой прием на ногу, после чего Магомедов сдался, постучав по мату. Сразу после окончания поединка, российские боец поднялся на ноги и нанес своему оппоненту удар по бедру.