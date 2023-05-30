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14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский боец UFC ударил лежащего соперника после поражения

Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов после проигранного поединка с польским бойцом Якубом Билко напал на своего соперника.

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29-летний дагенстанец выступал на турнире по джиу-джитсу ADCC Southeast Asia в Бангкоке. В середине десятиминутного поединка Билко успешно совершил болевой прием на ногу, после чего Магомедов сдался, постучав по мату. Сразу после окончания поединка, российские боец поднялся на ноги и нанес своему оппоненту удар по бедру.

Судьи остановили поединок для разбирательства и присудили победу польскому бойцу болевым приемом.

В декабре 2022 года Магомедов подписал контракт с UFC. На профессиональном уровне боец провел 11 боев и одержал 11 побед. Свой дебютный поединок в UFC Магомедов должен провести ближайшей осенью.

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