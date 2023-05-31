Боец Конор Макгрегор — о Чендлере: Он просто создан для того, чтобы его пинали

«Я собираюсь бить этого парня по голове. Он просто создан для того, чтобы его пинали. Это как раз то, к чему я стремлюсь. Вы увидите две картинки: на одной моя нога будет лететь к нему, а на другой — его голова отлетит в сторону», — сказал Макгрегор на канале UFC — Ultimate Fighting Championship на YouTube.