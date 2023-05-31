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11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Боец Конор Макгрегор — о Чендлере: Он просто создан для того, чтобы его пинали

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке с американцем Майклом Чендлером.

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Источник: AP 2022

Оба спортсмена сейчас участвуют в реалити-шоу The Ultimate Fighter, а по окончании сезона должны сразиться друг с другом. Бой планируют провести в конце года на номерном турнире UFC.

«Я собираюсь бить этого парня по голове. Он просто создан для того, чтобы его пинали. Это как раз то, к чему я стремлюсь. Вы увидите две картинки: на одной моя нога будет лететь к нему, а на другой — его голова отлетит в сторону», — сказал Макгрегор на канале UFC — Ultimate Fighting Championship на YouTube.

Для Макгрегора бой с Чендлером будет первым с июля 2021 года. Тогда он проиграл американцу Дастину Порье.

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