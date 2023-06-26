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09:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Макгрегор поблагодарил болельщиков за поддержку после обвинений в изнасиловании

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к болельщикам после обвинения в изнасиловании девушки. Об этом сообщает портал TMZ.

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Источник: AP 2022

Ранее сообщалось, что 34-летний ирландец якобы изнасиловал женщину в мужском туалете во время четвертого матча финальной серии НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» (95:108). По словам адвоката потерпевшей, Макгрегор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь, но девушка смогла отбиться и убежать. Специальный отдел полиции Майами начал расследование инцидента.

«Спасибо вам всем за поддержку. Очень ценю это. Какие дальше планы? Драться. Жду следующего боя», — сказал Макгрегор.

Макгрегор выступает в UFC с 2013 года. Последний раз в октагон ирландец выходил в июле 2021 года, потерпев поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье. После этого он долгое время восстанавливался от перелома ноги.

Планируется, что Макгрегор до конца этого года вернется в октагон и проведет бой с американским бойцом Майклом Чендлером.

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