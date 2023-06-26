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10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Заткнитесь и ждите, плебеи». Макгрегор — о простое в UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил в соцсетях на претензии фанатов в связи с двухгодичным простоем.

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Источник: AP 2022

«Плэйси Макплэйси, я на месте. Вам нужно заткнуться и ждать. Тишина! Слушайте рев с трона. Потерпите, плебеи. Дайте мне виски, стаут и лед. Дайте мне золото и добычу», — написал Макгрегор.

Спустя некоторое время 34-летний ирландец удалил эту публикацию.

Последний раз в октагон Макгрегор выходил в июле 2021 года, потерпев поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье. После этого он долгое время восстанавливался от перелома ноги.

В этом году Макгрегор должен был сразиться с Майклом Чендлером в рамках финала шоу The Ultimate Fighter, однако ирландец не смог вернуться в допинг-пул Антидопингового аген ства США (USADA), из-за чего не сможет подраться в UFC в 2023 году.

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