«Заткнитесь и ждите, плебеи». Макгрегор — о простое в UFC

«Плэйси Макплэйси, я на месте. Вам нужно заткнуться и ждать. Тишина! Слушайте рев с трона. Потерпите, плебеи. Дайте мне виски, стаут и лед. Дайте мне золото и добычу», — написал Макгрегор.

Спустя некоторое время 34-летний ирландец удалил эту публикацию.

Последний раз в октагон Макгрегор выходил в июле 2021 года, потерпев поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье. После этого он долгое время восстанавливался от перелома ноги.