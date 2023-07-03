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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб НБА не станет заключать сделку с Макгрегором из-за скандала

Клуб «Майами Хит» должен был заключить контракт с Макгрегором по которому на форму баскетболистов наносился логотип криоспрея Tidl Sports.

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Источник: AP 2022

Баскетбольный клуб «Майами Хит» не станет заключать сделку с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

«Хит» должны были заключить контракт с Макгрегором на сезон 2023/2024, по которому на форму «Майами» наносился логотип криоспрея Tidl Sports.

Во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» произошел инцидент с предполагаемым изнасилованием. По словам адвоката потерпевшей, Макгрегор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь.

«Это было очень плохо для кристально чистой организации. Я не могу представить, что руководство “Хит” хочет видеть нашивку Tidl Sports на своей форме, — это напоминание о 24 часах ада, через которые прошла организация», — заявил один из источников.

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