Клуб НБА не станет заключать сделку с Макгрегором из-за скандала

Баскетбольный клуб «Майами Хит» не станет заключать сделку с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

«Хит» должны были заключить контракт с Макгрегором на сезон 2023/2024, по которому на форму «Майами» наносился логотип криоспрея Tidl Sports.

Во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» произошел инцидент с предполагаемым изнасилованием. По словам адвоката потерпевшей, Макгрегор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь.