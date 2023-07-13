Хабиб Нурмагомедов высказался о поединке между Фьюри и Нганну

Нурмагомедов считает, что Фьюри в отличной форме и рассуждает, кто будет фаворитом, в зависимости от правил по которым состоится бой.

"Тайсон Фьюри, этот парень сейчас лучший. Я думаю, что Тайсон Фьюри находится на другом уровне в боксе. Если они будут драться в ММА, то, конечно, у Фрэнсиса Нганну есть шанс… Если они будут драться в UFC, то Тайсон Фьюри даже будет аутсайдером.

В боксе я не вижу никого, кто мог бы выйти на его уровень. Может быть, Александр Усик. Усик будет самым сложным испытанием для Тайсона Фьюри.

Фрэнсис Нганну может перейти в бокс, он будет зарабатывать $ 50−60 млн, он должен это сделать. Почему бы и нет? Потому что я знаю, что Фрэнсис выбрался из бедной жизни… Если кто-то платит тебе больше денег, иди и возьми их, если твоя цель — деньги", — сказал Хабиб в интервью Sky Sports.

Британский непобежденный боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и франко-камерунский боец ММА, экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведут бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Правила и количество раундов пока неясны.

