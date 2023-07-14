Джамал Хилл отказался от титула чемпиона UFC из-за травмы

Хилл завоевал чемпионский пояс в январе 2023 года, победив бразильца Гловера Тейшейру единогласным решением судей, и после этого не выходил в октагон.

«К сожалению, я получил травму. У меня разрыв ахиллова сухожилия. Мне потребуется операция и время на восстановление. Я стал чемпионом из-за несчастья другого бойца. Иржи Прохазка получил травму и отказался от титула. Он сделал это, чтобы дивизион двигался вперед, чтобы люди получали развлечение. Я сделаю то же самое. Я понимаю, что бизнес должен идти своим чередом», — заявил Хилл.