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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Джамал Хилл отказался от титула чемпиона UFC из-за травмы

Джамал Хилл отказался от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.

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Источник: Reuters

Американский боец Джамал Хилл принял решение отказаться от титула чемпиона мира UFC в полутяжелом весе из-за травмы.

Хилл завоевал чемпионский пояс в январе 2023 года, победив бразильца Гловера Тейшейру единогласным решением судей, и после этого не выходил в октагон.

«К сожалению, я получил травму. У меня разрыв ахиллова сухожилия. Мне потребуется операция и время на восстановление. Я стал чемпионом из-за несчастья другого бойца. Иржи Прохазка получил травму и отказался от титула. Он сделал это, чтобы дивизион двигался вперед, чтобы люди получали развлечение. Я сделаю то же самое. Я понимаю, что бизнес должен идти своим чередом», — заявил Хилл.

Джамал Хилл провел 13 боев в MMA и одержал 12 побед.

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