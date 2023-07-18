В контракте на бой Фьюри — Нганну есть пункт о реванше

«Я даже не думаю о титуле, я просто хочу подраться. Есть пункт о потенциальном реванше. Точно не знаю, как сказать это по-английски, но шанс есть. Если я побью его, то в таком случае точно будет реванш. Если нет, то нужно смотреть. Поэтому я должен обязательно выиграть, чтобы состоялся реванш. Но скажу, что в таком случае второй бой пройдет уже после того, как я дебютирую в PFL. Я должен подраться по ММА в феврале или марте 2024 года», — сказал Нганну.

36-летний Нганну также сказал, что за бой против Фьюри заработает больше, чем за всю свою карьеру в UFC. За семь лет в UFC чемпион заработал на выплатах за бои около 3,5 млн долларов.

«Заработаю ли я за бой с Тайсоном Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Определенно да. На 100%», — заявил Нганну.

Бой между Нганну и Фьюри пройдет в Саудовской Аравии 28 октября по правилам бокса. Поединок пойдет в его статистику боев обоих бойцов, но не будет носить титульный характер.

В марте 2021 года Нганну завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, победив Стипе Миочича. Боец провел одну защиту пояса против француза Сирила Гана, после чего ушел из UFC из-за разногласий по поводу нового контракта. В смешанных единоборствах Нганну провел 20 боев, в которых одержал 17 побед (11 — нокаутом) при трех поражениях.

В декабре 2022 года Фьюри провел третью успешную защиту титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC против Дерека Чисоры. 34-летний британец не знает поражений на профессиональном ринге, одержав 33 победы (24 — нокаутом) при одной ничье.